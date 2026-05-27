ハンバーガーチェーンだけではなく、最近では和食や牛丼など様々なチェーン店が「シェイク」を販売しています。その狙いとは？

【写真を見る】なぜ増える？チェーン店の「シェイク」“牛丼”にも“寿司”にも合う！？【THE TIME,】

まるでカフェ！？「牛丼＆シェイク」

「ご飯とシェイクでいつも買っている。“牛丼”がしょっぱいし、甘さ控えめなシェイクが結構合う」（10代女性）

「“牛丼”食べながらシェイク」（10代男性）

牛丼チェーン『すき家』で販売されているのは「Sukiシェイク」。Sサイズ150円からでバニラや抹茶味などが楽しめます。※時期により商品は異なります

それにしても、なぜ牛丼チェーンでシェイク？

『すき家』マネージャー・大平 光さん：

「ランチタイムが終わった後に、“カフェとして利用し”シェイクをデザート感覚として楽しんでもらう狙いがある」

カフェ利用を想定していたとのことですが、牛丼と一緒にシェイクを楽しむ人も続出。

そこで、人気の「チーズ牛丼」に、4月発売の「Sukiシェイク チーズケーキ」(M・250円)を合わせて食べてみることに。シェイクは、クリームチーズとレモン果汁、レモンピールを使用し、後味爽やかな一杯です。

THE TIME,マーケティング部 佐藤あゆみ部員：

「不思議、合う！さっぱりとした甘味と牛丼の塩味、甘辛いしょっぱさがうまくマッチする」

溶けない？宅配ピザでもシェイク

『ドミノ・ピザ』からも、本格濃厚シェイクが登場。ストロベリー・ミルク・チョコのラインナップで、ホイップクリーム付きも選べます。

「がっつりピザを食べた後に、さっぱりと冷たく“口の中をリフレッシュできるデザート”としてシェイクはとても人気」

1つ気になるのが、デリバリーしても大丈夫？という点。そこで、一番人気の「ドミノシェイク リアルストロベリー（ホイップクリーム）」(640円)を実際に注文してみることに。配達時間は15分、果たしてシェイクの状態は…

佐藤部員：

「溶けていない。トッピングのイチゴも凍ったままで、シェイクの食感が消えないように“しっかり”している。イチゴの酸味も活きているので甘すぎず美味しい」

水や氷を使わず、乳脂肪分8％以上の濃厚なアイスクリームと北海道牛乳のみ使用し、“カタめに仕上げる”ことで時間が経っても美味しく飲めるのです。

和食×シェイクで「新しいお客を」

シェイクは和のお店でも提供しています。

全国に160店舗以上ある『和食麺処サガミ』。大きな海老天がついた天ざるそばが

人気のチェーン店ですが、4月から「”まぜておいしい”飲むチーズケーキ（宇治抹茶）」(740円)が登場。

冷たいクリームチーズに宇治抹茶を加え、まるで抹茶チーズケーキのような味わい。「食後に甘いものが欲しくてすごくおいしい」（30代女性）などと好評です。

『サガミレストランツ』メニュー戦略チーム・今村光佑さん：

「若い人にも和食だけではないと、“新しいお客様が来るきっかけ”になれば」

駅ナカ発“東京の味”をシェイクに

東京駅では、“東京土産の定番”を再現したシェイクが登場しています。

「看板が気になって買ってみた。結構本格的なバナナの味がする」（40代女性）

バナナピューレとコクのあるバナナカスタードを合わせて作ることで、シェイクで味を再現した「東京ばな奈シェイク」(450円)です。

『東京ばな奈』広報・山中菜々子さん：

「実は東京ばな奈は、“東京の人が食べたことない問題”がある。首都圏に住んでいる人にもそのおいしさを楽しんでもらいたいく、“その場でも楽しめる”シェイクを用意した」

シェイクは「売上げ確保に効果的」

様々なチェーン店がシェイクを提供する背景には何があるのでしょうか？

『日本食糧新聞社』木下猛統さん：

「シェイクは調理がしやすく、トッピングを変えるだけで様々なメニューにできる。ピーク時以外でも手軽に飲めるので、“空いた時間帯の売上げを確保”するのに非常に効果的」

自分好みにまぜまぜ「寿司×フラッペ」

回転寿司チェーンの『スシロー』でも、3月から冷たいフラッペ「飲むバニラッぺ」(250円〜)を販売。※店舗により価格が異なります/お持ち帰り対象外

カップの中には、バニラアイスとミルク風味のシャーベット、練乳入りミルク。太めのストローで混ぜ、“自分好みのシェイク加減”で、色んな組み合わせを楽しめます。

「バニラとミルクが混ざっておいしかった」（9歳男の子）

『FOOD＆LIFE COMPANIES』PR課・圓尾絵美さん：

「お寿司はもちろん、ラーメンやフライドポテトなどのサイドメニューに合わせて楽しめるものをと開発した」

これからの暑い季節。様々なシェイクが“涼”を提供してくれそうです。

（THE TIME,2026年5月25日放送より）