『ニカゲーム』始まって以来初の企画！SPゲストにtimelesz佐藤勝利、“モテの方程式”を披露

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

5月27日（水）深夜の同番組では、番組始まって以来初めて挑むことになる“算数”の企画「恋の方程式を解読せよ…モテ算」が放送される。

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今回の企画では、例えば「｛（光＋C）×充電器×100｝×2＝モテ」は、「ライトニングケーブルとUSB Type C両方対応している充電100パーセントの充電器を2つ持っている人はモテる」というように、二階堂、猪俣、ケムリ、新山（さや香）、熊元プロレス（紅しょうが）の5人は、お題のワードを使って“モテる人”を表す方程式を各々考案する。

そして考案した方程式を発表し、残りの4人がその意味を解読。解読できたら、その方程式は“モテ”なのか、“モテない”なのか、そのモテ度を判定するという企画となっている。

「リビング×（ティッシュ＋ケース）／男×1＝モテ」や、「30＜20＜10＜0／モテ＝モテ」など、納得できるモテ算から、意味不明なモテ算まで様々登場。

そして、出演者たちの「モテ」に対する価値観も露呈することに。「こっちの方が気を許してくれてる感じがする」という猪俣に対し、新山は「気を許しすぎてマンネリに…」と反論。

一体どんなモテの方程式が登場するのか？

◆佐藤勝利（timelesz）の恋の方程式

さらに今回は、スペシャルゲストとしてtimeleszから佐藤勝利が緊急参戦。

ドラマの撮影現場から「モテ算」を出題。スタジオの猪俣は「出てくれるの嬉しい！」と喜びをあらわにする。

メンバーの橋本、猪俣、篠塚から「モテないとイジられる…」とこぼした佐藤。「やっぱりモテるんだなと思わせるモテ算を作ります！」とやる気十分だが…。

一体どんなモテの方程式を披露するのか？