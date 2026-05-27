柄本佑主演映画『木挽町のあだ討ち』が、5月27日よりPrime Videoで先行レンタル・購入配信開始、J:COM STREAMで先行レンタル配信開始した。

参考：なにわ男子 長尾謙杜、『木挽町のあだ討ち』見せた美しき進化 “濁らない瞳”がもたらす儚さ

本作は、第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子による同名小説を映画化したもの。芝居小屋を舞台に、仇討ちの裏に隠された真実を描く。

ある雪の降る夜、芝居小屋のすぐそばで美しい若衆・菊之助による仇討ちが見事に成し遂げられた。その事件は多くの人々の目撃により美談として語られることとなる。1年半後、菊之助の縁者と名乗る侍・総一郎が「仇討ちの顛末を知りたい」と芝居小屋を訪れる。菊之助に関わった人々から事件の経緯を聞く中で徐々に明らかになっていく事実。仇討ちの裏に隠されたその“秘密”とは何か。

仇討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎を柄本、芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立作者・篠田金治を渡辺謙がそれぞれ演じ、源孝志が監督・脚本を務めた。

映画は2月27日に全国公開され、初日3日間で興行収入2億円・動員15万人を突破。当週公開の実写映画No.1を記録した。（文＝リアルサウンド編集部）