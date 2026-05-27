頭の悪い人は「チャットで長文を送る」。じゃあ、頭のいい人は？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

チャットに「メール文化」を持ち込む人

ここ数年で、仕事のコミュニケーションは大きく変わりました。

特に、チャットツールの普及によって、やり取りのスピードは格段に上がっています。

しかし、その一方で、「チャットなのに長文を送る人」が増えています。

『気づかいの壁』という本では、次のように指摘されています。

ここ数年で、私たちのコミュニケーションツールに「チャット」が加わりました。

メールであれば、あいさつの仕方などに一定のマナーがありますし、前文・本文・末文という基本構文も存在します。

一方で、歴史の浅いチャットツールは、企業によって使い方やルールがさまざまです。

「チャットで資料を送ったけれど、グッドボタンのリアクションだけなんて失礼だ」と感じる人もいます。

「チャットなのに、『お気づきの点がありましたら遠慮なく……』と、長々と書いてくるなんておかしい」と感じる人もいます。

――『気づかいの壁』より

つまり、多くの人が「チャットに最適な距離感」をまだ掴めていないのです。

頭のいい人は「テンポ」を優先する

では、チャットでは何を意識すればいいのでしょうか。

ポイントは、「短さ」です。

チャットはテンポを重視して「短く」を基本にしましょう。

迅速にやりとりすることに特化したツールですから、メールのようなあいさつや、過度なクッション言葉はいりません。

グループチャットなどで「読んだこと」だけを伝えたいのであれば、リアクションボタンを選択したほうが合理的です。

全員が、「ありがとうございます」「かしこまりました」とメッセージすると、元のメッセージの内容が上に移動して確認しにくくなります。

メールの文章よりフランクなくらいでちょうどいいと思います。

――『気づかいの壁』より

チャットは、「気軽に、早く返せる」ことに価値があります。

そこにメールのような長文を持ち込むと、かえって相手の負担になってしまいます。

ただし「雑でいい」という意味ではない

一方で、「短ければ何でもいい」というわけでもありません。

相手の世代や目的によっては、メッセージで返すのが望ましいときがあります。

たとえば、「ぜひ、○○さんの資料を参考にしたいです」とお願いしてきた後輩がいるとします。

その後輩に、あなたが過去に苦労して作った資料をチャットで送ったとします。

そこに返ってきたのが、「グッドボタンのリアクション」だけだったら、ちょっと違和感を抱かないでしょうか。

これを見極めるには、「相手の労力の有無」を考えることです。

相手が時間をかけて考えたり、作ったりしたものに対しては、丁寧に返事するようにしましょう。

――『気づかいの壁』より

つまり、重要なのは「ツールに合わせること」ではなく、「相手の負荷に合わせること」です。

感じのいい人は「使い分け」がうまい

頭のいい人は、チャットを単なる連絡手段として使っていません。

「何を短くすべきか」「どこは丁寧に返すべきか」を判断しています。

確認だけならリアクションで済ませる。

一方で、相手が労力をかけてくれた場面では、きちんと言葉で感謝を返す。

この使い分けができる人ほど、コミュニケーションのストレスが少なくなります。

チャットで大切なのは、「文章量」ではありません。

相手がどう受け取るかを想像できるかどうかです。

まずは、「この文章、チャットにしては長すぎないか？」を一度考えてみること。

そして、必要な場面では短く、必要な場面では丁寧に返す。それだけで、印象は大きく変わります。

ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。

川原礼子（かわはら・れいこ）

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。