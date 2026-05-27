横浜（現DeNA）で優勝した1998年（平10）、日本シリーズの相手は西武だった。巨人時代は83、87、90年の3度対戦していずれも敗れている。オープン戦も89年から92年まで10連敗。横浜でも移籍1年目の94年に1度勝ったきりだ。

シリーズ中は本拠地でも合宿した巨人と違い、横浜は普段通り自宅から球場に通った。本拠地での1、2戦。私はともに無安打に終わったが、チームは9―4、4―0で連勝した。

西武ドームに舞台を移して2―7、2―4と連敗したが、第3戦で2安打してホッとした。第5戦は17―5の大勝。私も6打数4安打5打点と固め打ちして王手をかけた。

横浜に戻っての第6戦。負けて第7戦にもつれ込むのは嫌だった。西武の方が経験がある。一気に決めたかった。試合は川村丈夫と西口文也（現西武監督）の投げ合い。両軍無得点のまま終盤を迎えた。

8回の守り。1死二塁で高木大成、鈴木健と左打者が並ぶところで権藤さんが動いた。左腕・阿波野秀幸を投入。ピンチを切り抜けると、その裏だ。

1死から波留敏夫（現オリックスヘッドコーチ）が四球で出塁した。続く鈴木尚典（現DeNA2軍コーチ）は二ゴロ。二塁手の高木浩之は一塁走者の波留にタッチに行ってタッチできず、一塁送球も遅れてオールセーフ。一、二塁となった。

打席には4番のロバート・ローズ。申し訳ないが「打たなくていいよ。俺が打つから。俺の野球人生の一コマなんだよ」と思った。ローズは中飛に倒れ、「ほら、来たろう」と自分に言い聞かせて打席に入った。

初球、チェンジアップを見逃した。ボール。その瞬間、シリーズ前のミーティングで最後に谷繁元信が話してくれたことが頭に浮かんだ。

「西武って1球目、外角の変化球を見逃したら、2球目も続ける。振ってきたら球種を変える傾向が強いですよ」

ということは…。2球続いたチェンジアップを捉えて右中間フェンスを直撃。2者を迎え入れる先制、そして決勝の二塁打となった。

9回はハマの大魔神、佐々木主浩（かづひろ）が西武の反撃を1点に抑えて2―1で逃げ切った。4勝2敗。チームとしては38年ぶり、私としてはMVPを頂いた89年以来9年ぶりの日本一だ。今度は優秀選手賞をもらった。

1、2戦無安打の私を「不動の5番」として使い続けてくれた権藤さん。代えないという信念に感謝した。

横浜に移籍して5年。全試合出場を続けてきた。36歳で迎えた翌99年。「これからは5試合くらい休ませてもらってもいいかな」と思った。7月17日の中日戦（ナゴヤドーム）を欠場。巨人時代の93年10月21日から続けていた連続試合出場は739試合で途切れたが、これは今もホエールズ・ベイスターズの球団記録として残っている。

◇駒田 徳広（こまだ・のりひろ）1962年（昭37）9月14日生まれ、奈良県三宅村（現三宅町）出身の63歳。桜井商から80年ドラフト2位で巨人入団。3年目の83年にプロ野球史上初となる初打席満塁本塁打の衝撃デビューを飾る。93年オフにFAで横浜（現DeNA）へ移籍。通算2006安打。満塁機は打率.332、200打点とよく打ち、満塁弾13本は歴代5位タイ。一塁手としてゴールデングラブ賞10回。