2026年秋に登場するとみられる「iPhone 18 Pro」の本体カラーに関する噂が増え続けるなか、カメラ部品とされる画像が流出し、カラーに関する情報の信憑性がさらに高まっています。

4月、老舗メディアのMacworldがサプライチェーン由来の情報として、iPhone 18 Proのカラーバリエーションは次の4色になると伝えていました。

Silver（シルバー） Light Blue（ライトブルー） Dark Cherry（ダークチェリー） Dark Gray（ダークグレー）

そんななか、著名リーカーのMajin Bu氏が、これらのカラーに一致する背面カメラ部品らしき画像をXで公開しました。

pic.twitter.com/XuOThefwC0 — Majin (@MajinBuofficia) May 22, 2026

このMajin Bu氏は、ケースメーカーや中国のSNSからの情報を軸に活動しているアップル関連のリーカーです。かつてiPhone 17世代のリークで大きな存在感を示したものの、その後は活動を大幅に縮小していました。しかし、ここ最近はiPhone 18 Proの縮小されたダイナミックアイランドの画像を公開するなど、再び活発な動きを見せています。

iPhone 18 Proモデルの量産は夏に始まるとみられており、すでに各地の工場で試験生産に入っていてもおかしくありません。そのため、この時期に一部の部品の画像が出回ることには、一定の説得力があります。

2025年7月にも、信頼性の高いリーカーであるSonny Dickson氏がカメラ部品の画像を公開し、それらは実際に登場したiPhone 17 Proモデルの一部カラーと見事に符合していました。今回のリークも同様に正確であり、予想より早い時期に本物の部品が現れた可能性があります。

Source: Majin Bu (X) via: 9to5Mac

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