【全文公開】吉田鋼太郎　遅咲きでも｢下積みが長かったと思ったことはない｣ ″振り切り″の芝居

演劇出身と映画スター

「このスーツ、尊敬する方のお勧めでオーダーメイドしたんです。その方のアスコットタイ姿があまりに素敵でお尋ねしたところ『僕の知っているテーラーがあるので、一緒に洋服を作りましょう』となり、ご一緒させていただきました」

FRIDAY記者が「素敵なスーツですね」と声をかけると、上質なダークブラウンの細身スーツに身を包んだ俳優の吉田鋼太郎（67）は無邪気に笑った。

吉田の″尊敬する方″とはいったい誰なのか……。それは6月19日公開の映画『免許返納!?』で主演を務める銀幕スター・舘ひろし（76）だ。

本作は’94年公開の『免許がない！』から約30年後を描き、舘演じる大物俳優・南条弘が再び″免許″を巡ってドタバタ劇を繰り広げていく。吉田は南条が所属する芸能プロダクションの社長役を務め、物語の要所で重厚な存在感を見せる。初共演となった舘との現場は、「緊張で役作りどころではなかった」と苦笑した。

「大スターである舘さんとどれぐらいの距離感を保ち、どういう芝居をして絡んでいけばいいのか。そればかり考えていましたね」

吉田は上智大学在学中にシェイクスピア研究会の公演で初舞台を踏んで以来、長らく舞台を主戦場としてキャリアを積んできた。蜷川幸雄演出作品の常連として研鑽(けんさん)を重ね、遅咲きながら50代に入ってから『半沢直樹』（’13年・ＴＢＳ系）や『おっさんずラブ』（’16年・テレビ朝日系）などの話題作で注目を集めた。

「演劇出身の自分にとって、舘さんとの共演は″異種格闘技″でした。同じ芝居でもジャンルが違うんですよね。生粋(きっすい)の映画スターと共演させていただくのは今回が初めてで、それは凄く新鮮だったし、怯(おび)えました（笑）」

″異種″との共演に身構えていた吉田だったが、緊張はすぐに解けていった。

「最初の撮影が肝心だと思い、心して挑(いど)みました。それが、ロケバスの中にいる舘さんが外に出ていこうとするのを引きずり戻すシーンでした。正直、『本当にやっていいのかな』という戸惑いがあって、少し力をセーブしたんです。そしたら『もっと本気でやっていいですよ』とおっしゃってくださって。お互い遠慮せずにやろうってことで意思が通じ合ったんです。そこからは楽になりましたね」

″振り切り″のワケ

高校生のときに観劇したシェイクスピア『十二夜』の衝撃が、吉田を役者という道へと突き動かした。舞台経験を経て、本格的な映像でのブレイクは50代。″下積み″が長過ぎたように思えるが……。

「世間的にはそうなのかもしれないですけど、自分では下積みだと思ったことはないんですよ。演劇をやる人は、もともと演劇だけで食べていけるとは思ってないですから、アルバイトをしたりして。でも僕の場合は違った。何の根拠もないのに″自分はいつか売れる″って思っていたんです（笑）。基本的に前向きじゃないとやっていられないですよ、芝居は」

大切にしているのは、「視聴者の記憶に残る存在になる」ことだという。

「僕は舞台ばかりやっていて映像デビューが遅かったので、映像人生で残された時間は長くないと思っています。だからこそ、若い頃から携わっている方よりも、一つひとつの作品で爪痕を残さないといけないと常に意識してきました。

それは奇抜な演技で目立つのではなく、台本から浮かび上がる人物像を丁寧に掬(すく)い取ること。″こんな人いないだろう″というところまで振り切るんだけど、でもどこかリアルさがある。そのギリギリを狙いたいんです。でも最近エゴサーチをすると、『声がデカい』『芝居が暑苦しい』って言われているので、これは何とかしないとな、と感じています（笑）」

ＳＮＳでのアンチコメントを読んでも、「気にはなるけど、落ち込まない」というメンタルの強さ。その背景には、批判に負けないキャリアがある。

「これまでの俳優人生のなかで、自分では予期せずに訪れたターニングポイントが何回かあります。例えば、’06年に蜷川幸雄さんの演出で、シェイクスピアのタイトルロール（『タイタス・アンドロニカス』）を本場イギリスで演じてすごく評判が良かったこと。これは、シェイクスピアをやってきた人間にとっては、一つ認められたのかなという瞬間でした。

50歳を過ぎてから映像の世界に入って、『ギルティ』（’10年・フジテレビ系）、『花子とアン』（’14年・NHK）、『ＭＯＺＵ』（’14年・TBS系）と、映像で手応えを感じる役をいただけたのも大きな自信につながったと感じています。この３作品はワクワクしたと同時に勇(いさ)んでやれたんです。それが世間の方に認知されるきっかけにもなりましたし、仕事でいうとこの二つが転機だったと思います」

舞台にとどまらず、今や吉田は映画やドラマでも欠かせない存在となった。

「結局、映像の世界でも今まで舞台で培ってきた引き出しを使うわけですよ。『カラマーゾフの兄弟』（’13年・フジテレビ系）というドラマで、極悪非道な父親役をやったときに、息子たちを罵倒するシーンがあって。本番でつい舞台の癖が出ちゃって、喚(わめ)き散らしながら皿を割って、パンを投げて、グラスまで割っちゃったんです。舞台だとそういうアドリブ的な演出は喜ばれるので。

今考えたらタブーだらけですがカメラマンがすごく優秀で、据え置きだったカメラをパッとハンドに変えて全部追ってくれて。それで『あ、好きなことやっていいんだ』って思っちゃったんですよね。反省はしていますけど、やって良かったなって思います」

台詞覚えは夜８時半から

激しい感情の振れ幅と役に対する異様なまでの没入感--この″怪演″は、吉田の真骨頂ともいえるだろう。だが本人にとっては、特別なことではない。

「蜷川幸雄という、とてつもない存在の演出家がいたので、舞台でも散々振り切ってきたんです。だから自分にとっては自然なことなんですけど、映像でやると最初は違和感がありました。こんな大袈裟にやっていいのかとか。

でも、それを受け入れてくれる現場もあるんですよね。そうした″振り切り″の芝居が、思わぬ形で支持を得た作品が、ドラマ『おっさんずラブ』シリーズ（’16年〜）かもしれません。

″おっさん″が同性の部下に恋をしてしまうという題材なので、最初はどうアプローチすればいいのか手探りでした。ただ、田中圭（41）との絡みがすごくエキサイティングで。放送当時は『Ｘ』で世界トレンド１位になったとか。あの反響の大きさは初めての経験でした」

私生活では、’16年に22歳年下の一般女性と結婚。現在は二人の娘が生まれ、生活の軸が大きくシフトしている。

「今日もこの取材のあと、子供のお迎えに行かないといけないんですよ。行ける限り行っています」と嬉しそうに話す顔は、どこにでもいる父親の素顔だ。

「子供がいなくて自由な時間が多かった頃は、どこかもったいつけていたなと思います。芝居のことを考える時間が必要だとか、一人でこもって台詞を覚えないといけないとか。

でも、今は子供のことがメインなので、それが全部終わるのが夜の８時半くらい。そこから台本を読み込んで台詞を覚えたり。朝は犬の散歩から始まって、帰ってきたら子供にご飯を食べさせ、食器洗いをするまでが僕の任務。自分で言うのも何ですが、すごいと思います（笑）。とくに朝は大戦争ですね」

吉田の表情には、疲労以上の充実感が滲(にじ)んでいるように見える。最後は、FRIDAY読者へポジティブな金言を授(さず)けてくれた。

「我々の世代は、つい弱気になることもあります。でも、その弱気に飲み込まれるのはもったいない。ここまで頑張って生きてきたわけですし、まだやれていないことも残っていると思うんですよ。だからエンジンを切らずに、ガソリンを注ぎ続けていけば、また新しい景色が見えるんじゃないかって。それを信じてやっていきたいですね」

舞台、映像、そして家庭--。吉田はアクセル全開で今日も走り続けている。

『FRIDAY』2026年5月29日号より