女優の三田佳子が、28日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。



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18歳の時に映画デビューして66年、現在84歳。最近は「おばあちゃん役」ばかりなので、今日は華やかな洋服で来ましたと笑う三田。家では普通の「おばあちゃん」。孫からは「ばぁば」と呼ばれているが、実は孫たちは三田さんが女優だとは知らなかった。ある日、出演した映画を一緒に見に行った時、画面に出てきた「ばぁば」を見た孫の反応が…!?



2年前に金婚式を迎えた夫は、元NHKプロデューサーの高橋康夫さん。今もお互いに名前で呼び合っていると言う夫婦の関係を語る。三田の生き甲斐は4匹の猫と1匹の犬。猫と一緒に育った犬はちょっと“猫背”になっており、猫は三田に向かって“喋る”という。



最近、終活で遺言書を作成したと言う三田。その思いを語る。また46年前に出演した貴重な映像も紹介する。



三田は長男、次男と2人の子どもがいる。昨年9月17日付けの自身のブログで「孫たちも4人になり、じじばばも身について、挫けそうになった時、孫たちのハグをもらって『ばあばかわいいよ！元気でいてね！』と声をかけてもらうと、すっかり歳を取るのも忘れてしまいます」「小さかった頃のようにしょっちゅう会えないことだけが寂しいけれど、孫たちが立派に成長してる証ですから我慢我慢！」とばぁばの気持ちをつづっている。



（よろず～ニュース編集部）