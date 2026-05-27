

映里（長濱ねる）とミンソク（志尊淳）（C）日本テレビ

日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』の第7話が5月24日に放送され、反響を呼んでいる。大切な仲間と夢を守る覚悟を決めたミンソク（志尊淳）と、報われない恋に涙した映里（長濱ねる）の姿に、SNS上では多くのコメントが寄せられた。（ネタバレあり）

【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第7話場面カット

東京のホテルを守るため、副支配人の職に復帰したミンソク。しかし、元婚約者の映里から「私と結婚すればホテルも救われる」と迫られる。映里はさらに、養母のキョンファ（キム・ジュリョン）がミンソクを横領で訴える準備をしていると脅し、診療所への悪評を盾に身を引くよう迫った。仲間を守る一心で診療所を去ったミンソクだが、残された桃子（仁村紗和）は彼のメモに記された「僕はあきらめません」という言葉に背中を押される。桃子はこども食堂を守る決意を固め、風見（でんでん）や拓人（京本大我）もその思いに突き動かされていく。

物語の後半、ミンソクは映里を呼び出し、結婚を拒み、はっきりと別れを告げる。「僕にとっての最高のパートナーは桃子さんしかいない」という言葉に、映里は打ちひしがれる。その後、診療所を訪れた映里は、風見の「素直になることだよ」という言葉に心を解き、初めて本音を吐露して涙を流した。

視聴者からは、恋愛に不器用だった映里に対し、「本気でミンソクが好きなのに不器用……」「映里も純愛だったんだ」「素直になれなかったんだね」といった共感の声が相次いだ。

映里は最後に、訴訟の話が嘘だったことを謝罪するメッセージをミンソクに送る。わだかまりを解いたミンソクは、母と兄に向き合うため韓国行きを決意。「すべてが解決したら戻ってきたい」と桃子へ思いを告げるが、出発直前、彼の前にキョンファと兄のヒスン（キム・ドワン）が姿を現すという衝撃のラストを迎えた。

久々のスーツ姿を見せたミンソクには、「ベルマン姿も良かったけどスーツの破壊力！」「おかえり副支配人！」と大歓喜の声が上がり、次週の急展開に向けて、SNS上では、「とうとう直接対決だね」「来週どうなるの？」

と、期待と混乱が入り混じった盛り上がりを見せている。

5月31日放送の第8話では、緊急来日したキョンファらにより、隠されていた真相が次々と明らかになる予定だ。