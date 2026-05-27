

有村架純、天野千尋監督ら（C）2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会

有村架純、天野千尋監督がこのほど、東京・羽田空港第3ターミナルの税関エリアで行われた、映画『マジカル・シークレット・ツアー』と税関のコラボ発表会に出席した。

実際に起こった金密輸事件に着想を得た本作。映画劇中では税関検査時のやり取りが緊迫した重要シーンとして描かれることもあり、密輸阻止の最前線である羽田空港で今回のコラボ発表会が行われた。

金の密輸に手を染める主人公・和歌子を演じた有村架純。空港内の税関エリアでのイベントに「普段から羽田空港を利用させていただく中で、まさかこのような場所で自分が出演した映画のイベントをさせていただける日が来るとは…。驚きと御協力してくださった関係者の方々への感謝でいっぱいです」と史上初のコラボに喜色満面だった。

史上初となる税関と映画作品のタイアップを記念したキャンペーンポスターも初御披露目。有村架純、黒木華、南沙良ら３人が金塊を笑顔で齧る姿が映った『マジカル・シークレット・ツアー』のメインビジュアルの横に、『人生を変える』という本作のキャッチコピーに合わせるかのように『人生を壊す、金の密輸』というコピーがあしらわれたもの。

全国９税関の管内空港などに順次設置されるキャンペーンポスターを見た有村は「初めて、というのがありがたい！」と史上初のコラボを喜びながら、「結構パンチの効いたキャッチコピーですね。でもインパクトは大事ですから。税関を通る方々には、このポスターをしっかりと目に焼き付けていただきたいです」と映画周知と密輸阻止に期待を示した。