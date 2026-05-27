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■フリーアナ染谷恵二氏による「ラジオじゃしゃべれないジャイアンツ」（第8回=2005年）を再公開

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はいま話題の阿部慎之助氏のブレイク当初の姿についてつづられた、フリーアナウンサー染谷恵二氏による「ラジオじゃしゃべれないジャイアンツ」（第8回=2005年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

阿部慎之助にマイクを向ける時は、なるべく離れて立つことにしている。よく足を踏まれるからだ。

「あ、痛っ！」

「またですかあ。オレ注意してんですけど」

阿部の足のサイズは28.7センチ。「大きくてサイズも中途半端だし、既製品で見つけるのは苦労しますよ」と自身が認める以上に実際はもっとデカイ。本当は限りなく30センチに近いだろう。このビッグフットが記録ラッシュに貢献している。

去年の6試合連続本塁打を皮切りに、月間本塁打日本記録に並び、スタルヒン以来のシーズン4度のサヨナラ安打球団タイ記録をつくり、ついにはリーグ通算500本目のサヨナラ本塁打を達成した。本塁打を世界最速ペースで量産した時には、米国の取材スタッフがよく聞いてきた。

「シンノスケという名前は日本ではポピュラーなのか？」、さらには「ブドーの達人か、カブキ役者の家系か？」という質問も飛んできた。

今でこそスタンドから「慎ちゃ〜ん。こっち〜」と若い女性の声が掛かると、ニッコリ笑ってポーズを決める阿部だが、入団当時の実況シーンでは何度も当惑させられた。

「さあ逆転のチャンスの巨人。おや？ ネクストバッターズサークルには誰もいません。するとここは代打ですね。長嶋監督が動きました！」

「いや、阿部が入るの忘れとっただけですよ」

解説の広岡さんは冷ややかだった。実はこの時、阿部は投手の配球のことで頭がいっぱいで、自分の打順を完全に失念していたらしい。ベンチの中で、うつろなまなざしの慎之助がバットも握らず何かつぶやいている。後で聞いたら「あのころは毎晩テンパってましたから。つぶやき？ 桑田さんの気持ちと同じですね」と頭をかいた。この男は、いずれ打撃タイトルを総ナメにして松井秀喜を超えるスラッガーになるだろう。世界記録も夢ではない。だがその時までに、以下の「阿部慎之助の公式プロフィル」を変えて欲しい。

「趣味・寝ること。特技・ボーッとすること」

この日（1日）の阿部は5打数2安打。チャンスを広げる打撃を見せたが、チームの連敗脱出はならなかった。

▽そめや・けいじ 1955年9月25日、宇都宮市出身。法大卒後早大大学院で臨床心理を専攻。ラジオ日本に入社、チーフアナウンサーとして25年間、「ジャイアンツナイター」を中心にプロ野球など20種目以上を担当。2005年から本格的なしゃべるフリージャーナリストとして活動。