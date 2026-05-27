『サレタ側の復讐』第9話 “奈津子”水崎綾女＆“矢吹奈子”のもとに“佳乃”篠田麻里子の不穏な影が忍び寄る
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第9話が27日深夜に放送される。
【写真】不穏な様子の佳乃（篠田麻里子） 『サレタ側の復讐』第9話より
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
■第9話あらすじ
将生（落合モトキ）との関係を修復したと思った矢先、浮気現場を目の当たりした佳乃。そして将生から「浮気じゃない。本気なんだ」と離婚を突きつけられ、怒り狂い暴走する佳乃は、警察沙汰を起こしてしまう。
一方で、七瀬（増子教）と順調に親交を深める奈津子（水崎綾女）と、昏睡状態に陥ってしまった（高松アロハ）が意識を取り戻し、2人でやり直すと決めた麗奈（矢吹奈子）。幸せな2人に、佳乃の不穏な影が忍び寄る…。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」
【写真】不穏な様子の佳乃（篠田麻里子） 『サレタ側の復讐』第9話より
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
将生（落合モトキ）との関係を修復したと思った矢先、浮気現場を目の当たりした佳乃。そして将生から「浮気じゃない。本気なんだ」と離婚を突きつけられ、怒り狂い暴走する佳乃は、警察沙汰を起こしてしまう。
一方で、七瀬（増子教）と順調に親交を深める奈津子（水崎綾女）と、昏睡状態に陥ってしまった（高松アロハ）が意識を取り戻し、2人でやり直すと決めた麗奈（矢吹奈子）。幸せな2人に、佳乃の不穏な影が忍び寄る…。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」