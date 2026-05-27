あまりに人間味あふれるバーニーズマウンテンドッグさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で12万1000回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることとなりました。

【動画：モスバーガーで買い物中『大型犬に車で待ってもらった』結果→戻ると『運転席』にいて…まさかの『違和感が無さすぎる光景』】

車に戻ってみたら…

Instagramアカウント「rayleigh1105」の投稿主さんが、モスバーガーでテイクアウトをしたときのこと。車を駐車場に停め、商品を受け取って戻ってくると、思わず二度見してしまう光景が広がっていました。

なんと、愛犬のバーニーズマウンテンドッグ『レイリー』ちゃんが運転席に座っていたのです。もともとは助手席に乗せて待っていてもらったはずなのに、いつの間にか移動していたのだとか。しかもその姿があまりにも自然で、まるで最初からそこに座っていたかのようだったそうです。

大きな体でどっしりと座り込み、落ち着いた表情で前を見つめる様子は、まさにベテランドライバーそのもの。思わず「本当に運転しそう…！」と笑ってしまったといいます。

違和感が無さすぎる！？

運転席に収まったレイリーちゃんは、とても落ち着いた表情。ハンドルを前に投稿主さんを見つめる姿は妙に貫禄があり、「遅かったね」「もう出発するよ？」と言っているようにも見えたといいます。その真剣な顔つきと堂々とした座り方は、人間のドライバーそのもの。超大型犬ならではの存在感も相まって、違和感がまるでなく、思わず笑ってしまったそうです。

さらに、助手席ではなくしっかり運転席に座っているところもポイント。まるで投稿主さんを迎えに来た運転手のようで、その自然すぎる光景にじわじわ笑いが込み上げたのだとか。車内で当然のように待機しているレイリーちゃんの姿に、多くの人が「似合いすぎる！」とほっこりしたのでした。

なにより好きなものは…

レイリーちゃんは大の車好き。庭で遊んでいるときに「お家入ろう」と声をかけると、仰向けでジタバタ転がりながら全力で拒否することもあるそうです。どうやら「もっと車に乗りたい！」という気持ちが強い様子。

しかし、それ以上に飼い主さんと遊ぶのが大好きで、根気強く呼びかけていると、最後には「ママ～！」と言わんばかりの笑顔で駆け寄ってくるのだとか。そして、そのまま仰向けになって甘えながら、たっぷりなでてもらうそうです。真剣な表情も健気な姿も、すべてが魅力的なレイリーちゃんなのでした♡

Instagramアカウント「rayleigh1105」には、他にもレイリーちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「rayleigh1105」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。