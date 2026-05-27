トイプードルさんの可愛すぎる「嫉妬」の様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で143万7000回再生を突破し、「静かな怒りを感じるw」「目力ハンパなくて草」「なんて可愛いのぉ～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：子犬を抱っこしたら、先輩犬が『ママを取られた』と勘違いして…わかりやす過ぎる『嫉妬の表情』】

先住犬の嫉妬

Instagramアカウント「izumo.dog」の投稿主さんは、『雲(くも）』ちゃん、『出(いずる）』ちゃんという2匹のトイプードルと暮らしています。子犬の出ちゃんは、とっても甘えん坊。この日もママのお膝にちょこんと乗り、優しくなでてもらいながらご満悦だったそうです。

すると、その背後からじーっと視線を送る存在が。そこにいたのは先輩犬の雲ちゃんでした。ママと出ちゃんが仲良くしている様子を、なんとも恨めしそうな表情で見つめていたのだとか。目をジロリと横に流しながら出ちゃんを見る姿からは、「ママを取られた！」という強烈な嫉妬心がにじみ出ていたそうです。

その視線があまりにも分かりやすかったため、ママは出ちゃんも抱っこしてあげることにしました。

圧倒的な目力に爆笑♪

ようやくママに抱っこしてもらえた雲ちゃん。満足したかと思いきや、今度は抱っこされたまま、顎を少し持ち上げ、どこか見下ろすような表情で出ちゃんをじーっと睨み続けていたそうです。その姿はまるで、「ここは私の場所だからね」と主張しているようだったとか。

嫉妬心むき出しの雲ちゃんの圧に、出ちゃんは思わずブルブル。先輩犬としてのプライドを感じさせる姿と、ママを巡る分かりやすすぎるやきもちに、思わず笑ってしまうワンシーンでした。

この投稿には、「目でものを言うとはこのこと」「人間の兄弟と同じですね！」「わんこのこういうところ好き」など、多くのコメントが寄せられています。

目でものを言うわんこ

別の日も、出ちゃんがナデナデされていると、雲ちゃんはじーっと鋭い視線を送っていたそうです。「私もいるんだけど…？」とでも言いたげな表情に、思わずクスリ。

また、出ちゃんがおやつを食べているときには、さりげなくおやつを監視。顔をそむけたかと思いきや、窓に映ったおやつの反射をしっかりチェックしていたこともあったのだとか。言葉はなくても、目だけで感情を伝えるのがとても上手な雲ちゃんなのでした。

Instagramアカウント「izumo.dog」には、他にも雲ちゃん＆出ちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「izumo.dog」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。