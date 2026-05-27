「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」「一生 使える知識やマナーが学べる 」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。本記事では、その中から親が教えておくべきおやくそくを紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

好きだった先輩に冷めた理由

「ちょっと冷めちゃったんだよね……」

私のある友達が、会社の先輩についてこんな話をしていた。

その先輩は仕事ができて、話も面白い。

後輩への気づかいも自然で、友達もひそかに好意を寄せていたそうだ。

ある冬の日、その先輩と休日に食事へ行くことになった。

「私服、どんな感じなんだろう」

少し楽しみにしながら待っていたそうだ。

だが、待ち合わせ場所に現れた瞬間、思わず目が止まった。

真冬なのに、足の指が出るサンダル。

しかも、爪がかなり伸びたままだったそうだ。

その瞬間、不思議と気持ちがスッと冷めてしまったという。

もちろん、服装は自由だ。サンダル自体が悪いわけでもない。

だが、人はこういう“細部”から、その人の生活感や感覚を無意識に感じ取っている。

季節に合った服装ができるか。清潔感を保てているか。

相手にどう見えるかを想像できるか。

実は、「育ちがいい」と感じる人ほど、こういう部分を自然に整えている。

高い服を着ているわけではない。

流行を追っているわけでもない。

それでも、どこか品よく見えるのは、

“場や季節に合わせる感覚”が身についているからなのだ。

天気に合わせて身だしなみを整えよう

この感覚は、子どものうちから養っていく必要がある能力の1つだ。

小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを学べる本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』には、「天気に合った服装をしよう」という項目がある。

・てんきよほうを みよう。

・あついひは すずしいふくを、 さむいひは あたたかい ふくを きよう。

・あめのひは レインコートを きて ながぐつを はくよ。

・ひざしが つよいひは ぼうしを かぶろう。 （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用）

大人になると、こういう“小さな違和感”が、そのまま第一印象になる。

だからこそ、本当に感じのいい人ほど、特別なおしゃれよりも、“違和感をつくらないこと”を大事にしている。

身だしなみとは、自分を飾ることではなく、「相手に不快感を与えない配慮」なのである。