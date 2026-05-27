「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』をもとに、「賢い人が人前で話すときにしていること」について解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

あなたは、「人前で話す」のは得意ですか？

「人前で話す」ことに、苦手意識はないだろうか？

例えば、話がうまくまとまらなくなる、考えが浅いと思われたくない、その場を凌ぐことに夢中になってしまう人もいるかもしれない。

大学のプレゼンでの出来事

突然だが、私は人前で話すことがあまり得意ではない。

大学生のとき、授業でプレゼンをする機会があった。

受講生が多い講義ということもあり、先生に相談すると、「見てる人のことを、野菜だと思えばいいんだよ」と言われた。

だが、そう言われても無理な人間には無理だ。

なおさら人の目が集まることを想像してしまい、一層吐き気がした。

だが当時の私には、「授業を飛ぶ」という考えがなかった。

どうにかしなければと思い、緊張をごまかすために、事前に酒を飲んでからプレゼンに挑んだ。

社会人になった今、毎回酒を飲んでから人前で話すわけにはいかない。

では、人前で話すときに、一体何に気をつけるべきなのだろうか？

「人前で話す」ときにすべきこと・ベスト2

『小学生でもできる言語化』の中に、こんなエピソードがある。

言語化して完成させたものに「これが正しい」というただひとつの正解はありません。



なので、先ほどのぼくの文章もあくまでひとつの例に過ぎず、ほかにもいろいろな完成形があるはずです。



その上で、どんなふうに完成させるにしても、言語化するにあたって意識しておいたほうがいいことはあります。



それは、「どの言葉を入れるのか・削るのか」や「どの位置に言葉を置くのか」によって完成させたものの印象が変わってくるということです。（中略）



自分自身はいろいろなことを考えたり感じたりしていても、それを表すために必要な言葉が入っていないと印象ががらりと変わり、相手に正確に伝わらないということが起きてしまいます。（中略）



逆に、言葉を入れすぎてだらだらと長くなったり、あまり重要ではない言葉が入ったりしていても、印象が変わって相手に伝わりづらくなってしまいます。

――『小学生でもできる言語化』より

つまり、

・状況を知らない相手が、自分の話を聞いただけで理解できるかどうか

・相手が理解するために不必要な情報をカットできるかどうか

の2つが重要なのだという。

人前で話すのが上手い人ほど、自分が言いたいことよりも、相手が理解できるかを基準に言葉を選んでいる。

だからこそ、賢い人の話は短くてもちゃんと伝わるのだ。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』をもとに作成しました。）