シスレー初のホーム コレクション誕生♡香りと自然を楽しむ上質な毎日へ

毎日の暮らしに、ほんの少し特別な心地よさを添えたい。そんな気分に寄り添ってくれるのが、シスレーから誕生した初のホーム コレクションです♡ブランドの原点である“自然”と“香り”をテーマに、ハンド＆ボディケアを通して上質な時間を提案。五感を満たすテクスチャーや美しい香りが、何気ない日常をやさしく彩ります。自分へのご褒美にも、大切な方への贈り物にもふさわしい新コレクションです。

自然と香りを楽しむ新コレクション

シスレーが新たに届ける“メゾン シスレー”は、創業者ドルナノ家が大切にしてきた「インテリアガーデン」から着想を得たホーム コレクションです。

コレクションの香りには、ブランドを代表するフレグランス「オードゥ カンパーニュ」を再解釈した、みずみずしく爽やかな香りを採用。

プロヴァンスやロワール地方の田園風景を思わせるような、自然の息吹を感じられる香りが広がります。

手を洗う時間やボディケアのひとときが、ただのルーティンではなく、気分を整える贅沢な時間へ。洗練されたデザインも美しく、インテリアに自然となじむ存在感も魅力です♪

ジョンマスターオーガニックのボディミスト＆ジェルで夏を快適に♡ひんやり限定ケア登場

ハンド＆ボディケア全3種をチェック

エクスフォリエーティング ハンド ウォッシュ（ハンドソープ）



価格：350mL／14,850円（税込）

きめ細かな泡で手肌をすっきり洗い上げるフォーミングジェル。火山の溶岩由来の微粒子を配合し、古い角質や汚れをやさしくオフ。洗うたび、みずみずしくしなやかな肌へ整えてくれます。

クレンジング ハンド アンド ボディ バーム（ボディウォッシュ）



価格：350mL／14,850円（税込）

クリーミーなホワイトカラーに、ほのかなパール感をまとったリッチなテクスチャー。肌にのせるとふんわりムース状に変化し、やさしく包み込みながら洗い上げます。

パンテノール配合で、しっとりなめらかな仕上がりに。

メルティング ハンド アンド ボディ クリーム（ボディクリーム）



価格：350mL／17,050円（税込）

軽やかなミルクタイプで、肌にするりとなじむボディクリーム。ベタつきを抑えながらうるおいを届け、すべすべの肌へ。4種の植物由来オイルを配合し、香りまで心地よく続きます。

暮らしを美しく整えるご褒美に

毎日を心地よく過ごすために、身のまわりのアイテムにこだわる時間は大切。シスレーのホーム コレクションは、肌を整えるだけでなく、香りや見た目まで満たしてくれる特別な存在です♡

洗面台やバスルームに置くだけで、いつもの空間がぐっと洗練された印象に。

公式オンラインショップと、伊勢丹新宿店・阪急うめだ本店・松坂屋名古屋店・三越日本橋本店・大丸札幌店・大丸心斎橋店の限定カウンターでチェックしてみてください♪