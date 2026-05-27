記者が議員の仕事部屋におじゃまして様々な話を聞く企画「会館探訪」。初回は第100・101代総理大臣を務めた岸田文雄氏の議員会館の部屋を訪問した。

【映像】ケイティ・ペリー氏&トルドー前首相&岸田夫妻の4ショット

岸田氏の部屋では、2025年12月に話題になったカナダ大使館でのトルドー前首相とのランチ会と岸田氏のX（旧Twitter）投稿についての話題になった。

当時、トルドー氏が来日した際、パートナーとして同行していたのが世界的歌姫のケイティ・ペリー氏だった。日本国内でも「まさかこの2人が！？」と驚きを持って迎えられたが、当時の様子について千々岩森生記者が尋ねると、岸田氏は次のように明かした。

「『久しぶりに昼飯を食べよう』と、トルドー氏が言ってくれたんで、カナダ大使館で彼ら2人とうちの夫婦と一緒に昼食をとった。そこでもっぱら『最近どうしてる？』という話をした。ケイティ・ペリーさんのお話も聞かせていただいた」

どのような話をしたのかという問いに、岸田氏は「確かあの時、コンサートか何かでケイティ・ペリーさんが来日されていたこともあって、コンサートの話だとか。あとは普段の生活。スポーツの話などをしたと思います」と振り返る。

しかし、このランチ会には世界的な“オチ”がついていた。当時、トルドー氏はケイティ・ペリー氏との交際をまだ公式にはオープンにしていなかったとされている。

そんな中、岸田氏は自身のXに「カナダのトルドー前首相がパートナーと来日され、私たち夫妻と昼食をご一緒しました」というメッセージと共に、4人で笑顔で映る写真を公開。これが「岸田氏のXが世界で一番最初に交際を公にしたのでは」とネットが騒然となった。

この“フライング疑惑”について千々岩記者が「結構極秘の話で、みんなびっくりした。世界初の公式発表だったのでは」と突っ込むと、岸田氏は驚いた表情を見せ、「いや、でもさ、もうそれは随分出てたでしょ。あの時点で海外のマスコミでも結構2人で」と反論。

さらに岸田氏は「全然なんか隠すわけでもないし。そのあと、日本の街2人で歩いてた」と続け、現地では全く隠す様子もなかったと説明した。

（会館探訪／ABEMA）

