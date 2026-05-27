新車69万円！ 3人乗れる「小さなトライク」に反響殺到！

日常の買い物や子どもの送り迎えなど、「ちょっとした外出の足」に頭を悩ませている人は意外と多いもの。

大きなクルマを出すのは億劫で維持費もかかるし、かといって自転車では雨の日がツラいうえに荷物もたくさんは積めません。

【画像】超カッコイイ！ これが新車63万円の「3人乗りトライク」です！（28枚）

そんな生活圏内での移動にまつわる「ちょうどいい乗り物が欲しい」という声に応える、新世代のモビリティがいま注目を集めています。

それが、神奈川県を拠点とするバブルが販売を手がける電動トライク「ビベルトライク」です。

ビベルトライクは、前輪がひとつ、後輪がふたつという三輪レイアウトを持つ電動モビリティ。

その愛嬌のあるルックスから、東南アジアの街中を元気に走り回る三輪タクシー「トゥクトゥク」を連想する人も多いでしょう。

しかし、中身はガソリンではなくモーターで静かに走行する最新のEV（電気自動車）となっています。

この乗り物の一番の強みは、なんといっても導入に向けたハードルの低さにあります。

日本の法律上は側車付軽二輪（トライク）という扱いになるため、運転に二輪車の免許は不要。

普段乗っている普通自動車免許（AT限定も可）さえあれば誰でもすぐに運転することができます。

さらに、バイクのようにヘルメットをかぶる義務はなく、クルマのような車検制度や車庫証明の取得も一切不要。

税金や保険料といった毎年のランニングコストもバイクと同等の水準に抑えられており、家計への負担が少ないのが特徴です。

運転席の後ろには2人が座れるリアシートが備わっており、最大で3人までの乗車が可能。

動力源となるバッテリーは家庭用の100Vコンセントから直接充電できるため、大掛かりな専用の充電設備を自宅に設置する必要はありません。

驚くべきはその燃費、ならぬ「電費」の良さで、およそ100キロメートルを走行するのに必要な電気代はわずか150円程度に収まります。

車両の価格（消費税込）も、航続距離が約65キロのスタンダードモデルで69万円から、より大容量のリチウムイオンバッテリーを積んで100キロ以上走れる上位モデルでも84万円と、新車の軽自動車を買うよりもはるかに手軽な価格設定となっています。

また、屋根付きのボディにくわえて、横からの雨風をしのぐ雨除けのサイドカバーも標準で装備されているため、天候が崩れやすい日でも濡れることなく移動できるのは、自転車や普通のバイクにはない大きなメリットでしょう。

実際にこのビベルトライクを購入したユーザーから、SNSやインターネット上などで様々な声が寄せられています。

「雨の日の保育園の送迎が劇的に楽になりました！」「濡れないし子どもも喜ぶので、もっと早く買えばよかった」「ガソリンスタンドにわざわざ行く手間が省けるし、電気代が安すぎて毎月の維持費がほぼ気にならない」といった、日々の実用性の高さを絶賛する声が多く見受けられます。

また、「近所のスーパーに乗っていくだけで周りの人から声をかけられるので、ちょっとした人気者気分を味わっています」といった、目を引くデザインならではの楽しさを語るユーザーも少なくありません。

その一方で、「ドアがないから夏場は風が抜けて気持ちいい反面、冬はしっかりとした防寒対策は必須ですね」という、開放感のある造りだからこそのリアルな体験談も上がっています。

環境への配慮やガソリン価格の高騰を背景に、私たちの移動手段は少しずつ変化の時を迎えています。

クルマとバイクの「良いとこ取り」を実現し、コストパフォーマンスの高さも兼ね備えたビベルトライクは、新しい時代のセカンドカーとして、その姿を見かける機会が増えていきそうです。