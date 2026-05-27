「私はダイチをよく知っている。大きければ大きいほど…」名将がECL決勝を前に熱弁！“愛弟子”鎌田大地はどれほど素晴らしい選手か
クリスタル・パレスを率いるオリバー・グラスナー監督が、現地５月27日に開催されるカンファレンスリーグ（ECL）決勝、ラージョ戦の前日会見に出席。愛弟子である鎌田大地を絶賛した。クラブ公式サイトが発言を伝えている。
鎌田はフランクフルト時代にもグラスナー監督の下でプレーし、共にヨーロッパリーグ制覇を達成した。そして再タッグを組む現在も中心選手として活躍し、やはり欠かせぬ存在となっている。
今季限りでパレスを去るオーストリア人の名将は、日本代表MFを極めて高く評しており、「ダイチはビッグゲームに強い選手だ。試合の重要度が高まるほど、彼のパフォーマンスも向上する傾向がある」と熱く語った。
「私は彼をよく知っている。フランクフルトでの２年間を含め、４年間共に仕事をしてきた。ヨーロッパリーグの決勝では彼が素晴らしいパフォーマンスを見せ、PKも決めた。その後、チャンピオンズリーグでスポルティングにアウェーで勝利しなければならなかった時、彼はPKを決め、チームをベスト16へと導いた」
実例をすらすら述べるグラスナー監督は、昨季のFAカップ制覇にも触れ、「FAカップの決勝でも素晴らしいプレーを見せてくれた。つまり、試合の規模が大きければ大きいほど、ダイチは力を発揮するようだ。明日、彼が再びその力を証明してくれるよう願っている」と締め括った。
大一番にめっぽう強い鎌田は、三度タイトルをもたらせるか。グラスナー体制の有終の美を期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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鎌田はフランクフルト時代にもグラスナー監督の下でプレーし、共にヨーロッパリーグ制覇を達成した。そして再タッグを組む現在も中心選手として活躍し、やはり欠かせぬ存在となっている。
「私は彼をよく知っている。フランクフルトでの２年間を含め、４年間共に仕事をしてきた。ヨーロッパリーグの決勝では彼が素晴らしいパフォーマンスを見せ、PKも決めた。その後、チャンピオンズリーグでスポルティングにアウェーで勝利しなければならなかった時、彼はPKを決め、チームをベスト16へと導いた」
実例をすらすら述べるグラスナー監督は、昨季のFAカップ制覇にも触れ、「FAカップの決勝でも素晴らしいプレーを見せてくれた。つまり、試合の規模が大きければ大きいほど、ダイチは力を発揮するようだ。明日、彼が再びその力を証明してくれるよう願っている」と締め括った。
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