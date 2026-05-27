プロ野球 セ・パ交流戦は26日、各地で6試合が行われました。

首位の西武はセ・リーグ2位ヤクルトとの延長11回の熱戦を制しました。同点の延長11回表、渡部聖弥選手がこの試合2本目のタイムリー。開幕から17試合連続無失点だったヤクルトのキハダ投手相手に決勝点を奪いました。11回裏2アウト1、2塁の場面で登板し試合を締めた佐藤隼輔投手が、プロ初セーブを記録しています。

2位オリックスはセ・リーグ4位DeNAを序盤から圧倒。初回に山中稜真選手の先制タイムリーなどで4点をリードすると、中盤以降も得点を重ね9安打7得点で勝利しました。先発の九里亜蓮投手は8回1失点で5勝目を挙げています。

3位ソフトバンクはセ・リーグ3位の巨人に勝利。3回、正木智也選手、栗原陵矢選手、山本恵大選手による1イニング3本塁打で一挙5点を先制。続く4回にも近藤健介選手の2点タイムリー2ベースでリードを7点まで広げました。先発・大津亮介投手は7回1失点(0自責点)で5勝目を手にしました。

6試合の結果、パ・リーグは楽天以外の5球団が勝利しています。日本ハムは新庄剛志監督が通算300勝を達成しました。

＜5月26日の交流戦結果＞

◆オリックス 7-1 DeNA

勝利【オリックス】九里亜蓮(5勝3敗)

敗戦【DeNA】平良拳太郎(2勝3敗)

◆ソフトバンク 8-3 巨人

勝利【ソフトバンク】大津亮介(5勝1敗)

敗戦【巨人】則本昂大(3敗)

本塁打【ソフトバンク】正木智也2号、栗原陵矢13号、山本恵大1号

◆西武 2-1 ヤクルト

勝利【西武】黒田将矢(2勝)

敗戦【ヤクルト】キハダ(1勝1敗14S)

セーブ【西武】佐藤隼輔(1勝1敗1S)

本塁打【ヤクルト】モンテル1号

◆中日 1-0 楽天

勝利【中日】マラー(1勝2敗)

敗戦【楽天】荘司康誠(4勝5敗)

セーブ【中日】松山晋也(1敗7S)

本塁打【中日】細川成也6号

◆ロッテ 3-1 広島

勝利【ロッテ】八木彬(5勝)

敗戦【広島】ハーン(1勝1敗1S)

セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗16S)

本塁打【広島】大盛穂3号

◆日本ハム 4-0 阪神勝利【日本ハム】伊藤大海(6勝2敗)敗戦【阪神】西勇輝(3勝1敗)本塁打【日本ハム】レイエス9号