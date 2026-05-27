メジャー通算１０シーズンで２１８本塁打、１９８７年にはヤクルト入りし、来日２試合で４本塁打を放ったボブ・ホーナー氏が６８歳で亡くなったと、ブレーブスが２６日（日本時間２７日）発表した。

ホーナー氏はアリゾナ州立大時代からスラッガーとして知られ、１９７８年に東海大との親善試合で来日した際には計７試合すべてに本塁打を放った強打の三塁手。同年のドラフトでは全米１位指名でブレーブス入り。当時のオーナーがＴ・ターナー氏、監督がＢ・コックス氏と今月になって相次いで亡くなった２人だった。

プロ入りするとマイナー経験なしで６月１６日にメジャーデビュー。わずか８９試合で２３本塁打を放って新人王に輝いた。本塁打王こそなかったが１９８６年７月６日にはエクスポズ（現ナショナルズ）戦では史上１１人目の１試合４本塁打を達成。１９８６年２７本塁打を放つも当時オーナー側がＦＡ選手締め出しもあって翌年５月にヤクルト入り。９３試合で３１本塁打を放ってホーナー旋風を巻き起こした。

１年限りで帰国しカージナルスと契約も６０試合で３本塁打にとどまり、現役を引退した。