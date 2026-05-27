九州・沖縄の新設法人、2年連続減少も「過去4番目」の高水準 一方で…

東京商工リサーチがまとめた「2025年・九州沖縄地区新設法人動向調査」によると、2025年に九州・沖縄で新しく設立された法人は1万4,492社（前年比1.0％減）だった。

2年連続の減少となったが、2008年の統計開始以来4番目の高水準を維持している。

一方で、倒産と休廃業・解散を合算した「退出企業」は調査開始以来初めて6,000社を突破し、新しい会社が生まれ続ける一方で、消えていく会社も多い。

5年連続「1万4,000社台」を維持、ただし退出企業は過去最多

2025年の九州・沖縄の新設法人数は1万4,492社だった。コロナ禍初期の2020年は設立が控えられた反動で、2021年に1万4,000社を突破して以来、5年連続で1万4,000社台を保った。

しかし、同時進行する「退出」の勢いはより深刻だ。

2025年の企業倒産は956件（前年比8.1％増）と過去16年間で最多を記録。休廃業・解散と倒産を合算した退出企業は6,006件（12.7％増）に上り、調査開始以来初めて6,000社を超えた。

コロナ禍で背負った過剰債務に加え、円安や原材料高騰、人手不足といった外部環境の変化に対応できない企業が、倒産など「退出」せざるを得ない状況に陥っている。

新設法人では、「合同会社」が存在感を拡大させている。

“新設”では、合同会社が着実に存在感を拡大 株式会社は4.5％減

新設法人を法人格別に見ると、最多は株式会社の8,948社（前年比4.5％減）で、全体の61.7％を占める。依然として主流だが、前年から比率を落とした。

対照的に伸びているのが合同会社だ。4,466社（前年比6.0％増）で構成比30.8％と、3割を超えた。設立コストが低く、株主総会が不要で経営の自由度が高い点が支持を集めており、増加傾向は今後も続くとみられる。

東京商工リサーチによると、合同会社の業種別では、サービス業が圧倒的に多く、IT関連、コンサルティング、各種代行業、Web制作、個人向けサービスなど。大規模な設備投資を必要としない業態との親和性が高いという。

少人数での事業運営や副業・フリーランスからの法人化にも利用されやすく、「まずは小規模で法人化したい」という需要が、合同会社の増加を後押ししているとみられる。

このほか、医療法人が167社（10.5％増）と大幅に増えた一方、一般社団法人は539社（5.1％減）、NPOは139社（0.7％減）とやや後退した。

産業別トップは金融・保険業の13.7％増、建設業は222社減で最大の落ち込み

産業別では、10産業のうち増加は、金融・保険業、農・林・漁・鉱業、サービス業他の3産業のみで、残る7産業は減少した。

増加率の首位は金融・保険業の13.7％増（305社→347社）だった。

東京商工リサーチによると、金融・保険業の増加は、保険代理店業が一定数を占めているものとみられ、比較的少人数・小規模での運営が可能な点から、合同会社との親和性が高い業態だという。

また、近年は独立系ファイナンシャルプランナーや、個人事業からの法人化、副業・兼業型の保険営業なども見受けられ、低コストで法人化したいニーズが合同会社の選択を促している可能性があると分析されている。

次いで農・林・漁・鉱業の9.7％増（484社→531社）、サービス業他の3.9％増（6,661社→6,924社）と続く。

一方、最大の減少率を記録したのは製造業の12.2％減（727社→638社）。続いて建設業の12.0％減（1,849社→1,627社）で、減少社数では222社減と全産業で最多となった。

建設業は前年も大幅な減少を記録しており、2年連続で二桁減という厳しい状況が続いている。担い手不足と資材高、新規参入を阻む構造的な問題が統計に表れている。

「地域の産業構造の変化」どの方向に変化しているかを見極めて

東京商工リサーチは、「建設業の縮小が続けば、将来的なインフラ維持や民間需要への対応に支障をきたすリスクが生じるおそれがある」と指摘する。

担い手不足、資材高、大手への業務集約という三重の逆風の中で、地方建設業をどう守るかは、地域の生活基盤に直結する問いだ。

新設法人が2年連続で減少し、退出企業が増え続ける九州・沖縄では、苦境に立つ企業への的確な支援が不可欠だ。

東京商工リサーチは、「日本の企業支援は、金融、保証制度、支援団体、債務整理などが複雑に絡み合う。各機関の都合が優先されれば、本来の目的である地域経済の持続的な活性化は達成できない」と警鐘を鳴らす。

その上で、単に新設数だけで地域経済の勢いを測るのではなく、「どのような産業が生まれ、どのような産業が失われているのかという“地域の産業構造”がどの方向へ更新されているのかを丁寧に見極めることが求められる」としている。

【データ】新設法人率 沖縄が15年連続首位から陥落、福岡は全国4位を維持

都道府県別の「新設法人率」（新設法人数を普通法人数で除した値）では、1位が東京都の7.38％、2位が沖縄県の7.25％となった。

沖縄県は前回まで15年連続でトップに立っていたが、首位の座を東京都に明け渡した。都市圏への起業集中が一段と強まっている構図を象徴する変化といえる。

九州・沖縄の各県を見ると、佐賀県が4.1％増（556社→579社）、熊本県が3.7％増（1,586社→1,646社）と健闘し、いずれも全国トップ10入りを果たした。

熊本県は半導体関連投資の活発化が新規法人の増加に寄与しているとみられる。福岡県は6,470社（前年比0.04％減）と横ばいを保ち、新設法人率5.60％で全国4位に位置する。

一方、長崎県は687社（13.47％減）と全国で最大の減少率を記録。宮崎県（7.0％減）、鹿児島県（5.33％減）も落ち込みが続き、九州内でも地域間の格差が鮮明になっている。

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