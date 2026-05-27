松田実桜が1年半ぶりに『週プレ』グラビア降臨！「彼女感」あるシチュにドキドキ♡
『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！
松田実桜が、5月25日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』23号に登場！
【プロフィール】
松田実桜（まつだ・みお）
2005年9月13日生まれ 福岡県出身 身長157cm
「ミスマガジン2023」でミスヤングマガジンを受賞。大の福岡ソフトバンクホークス好きで知られ、バラエティ番組『鷹BAKA軍団』に2代目鷹BAKAガールとしてレギュラー出演中！
公式X & Instagram & TikTok【@mio_matsuda_】
今号の『週プレ』は、令和最強の文化財級ボディ・七瀬ななの表紙＆巻頭グラビア＆DVD、デビュー15周年・岸明日香の渾身のセクシーカット、韓国美女ゴルファー、アン・シネが8年ぶりに登場！ 共に60周年・週プレと笑点がタッグを組んだスペシャル企画も！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】松田実桜写真集「くもりのち晴れ」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 5月25日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
日本列島ナフサショック！「包装クライシス」の切実すぎる現場に、ポテチに続く「白黒パッケージ」を大予測、 600人に緊急アンケート「過去のいじめを今断罪する」のはアリかナシか!? 『THE SECOND』王者・トットに、ドンデコルテのインタビューも！ などなど・・・