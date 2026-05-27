近年、元気がないと言われるテレビですが、その面白さに再注目してほしいと声をあげているのが脚本家の三谷幸喜さんと時代劇研究家でコラムニストのペリー荻野さん。1960年代初めに生まれた2人は、テレビ黄金時代の熱波を全身に浴びて育ち、仕事にまでしてしまった「元祖テレビっ子」。マニアックな番組の思い出や俳優の小ネタをショートメールで頻繁にやり取りし、その知識を共有する間柄です。

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2人が偏愛する番組と実人生への影響を熱く語り合った対談集『もうひとつ、いいですか？』（新潮社）では、大河ドラマ、海外ドラマ、刑事探偵ドラマ、ホームドラマ、追悼・西田敏行さん、1973年の6つのテーマに沿って、お宝エピソードを惜しみなく披露。

写真左から、2024年惜しまれながらこの世を去った西田敏行さん。脚本家の三谷幸喜さん

今回は「大河ドラマ編」から、『鎌倉殿の13人』で西田敏行が演じた後白河法皇に関する意外な事実が明かされるパートをご紹介します。（以下、同書より抜粋・再構成）。

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後白河法皇の生霊はもっと小さいはずだった

ペリー 大河ドラマ『鎌倉殿の13人』では、頼朝と北条一族について書かれましたが、それと同時代を描いた1979年放送の『草燃える』はご覧になっていましたか。

三谷 オンエア当時に観て、頼朝が悪党として描かれていたり、二代将軍頼家を演じた郷ひろみさんが、母の愛を求めるあまり殺戮（さつりく）を繰り返す狂気の演技をなさったりで、色々ビックリしたのを覚えています。『鎌倉殿』をやる時に改めて資料として映像をいただきましたが、ちょっと観始めたらすごく面白くて、これを全部観たら間違いなく影響を受けると思って途中でやめました。逆に僕が書いた脚本が『草燃える』に酷似していたらチェックしてくださいと、プロデューサーにお願いしたぐらいです。

「元祖テレビっ子」の2人 三谷幸喜さん、ペリー荻野さん

ペリー 脚本の中島丈博先生の書き方は、情念、情念、また情念。この作品も中島丈博ワールド全開でした。滝田栄さんが演じた伊東祐之（すけゆき）はかわいそうにコテンパンにされて、最後、顔に斜め一文字のものすごい傷を負って出てくる。聞くところによると、プロデューサーに「顔の傷、いっそバッテンにしない?」と言われて「それだとコントになるから嫌だ」と滝田さんが断ったとか。それはそうかも。

NHK大河ドラマの第17作『草燃える』で伊東祐之を演じ、最終回では盲目の琵琶法師になって登場した滝田栄さん

三谷 滝田さん、最終回の印象があまりに強烈でした。盲目の琵琶法師になって登場するんですよね。『鎌倉殿』をやる時に、あれに負けないラストシーンを作ろうとみんなで考えた。『鎌倉殿』にも出ていただきたかったんですが、残念ながら実現しませんでした。

ペリー 伊東祐之もそうですが、中島大河には物語を盛り上げる、印象的な架空の人物が欠かせないんですね。『元禄繚乱』でも語り部的な架空の人物が登場します。柳沢吉保の側室・染子の元カレで、吉田栄作さん演じる若い武士。彼は恨みを抱きながら「忠臣蔵」の物語に巻き込まれる。

テレビ黄金時代の熱波を全身に浴びて育ち、テレビ界に深く関わる二人が、大河・刑事もの・バラエティなど偏愛番組の数々と、実人生や創作に与えた影響を語り尽くす。手品師のBGMはなぜ「オリーブの首飾り」なのか？ 「古畑」に予定されていた幻の大物ゲストは？ お宝エピソード満載のトークライブを最前列でどうぞ！

三谷 僕の中にも大河に架空の人物を出したいという気持ちがありました。『新選組!』では中村獅童さんの滝本捨助（すてすけ）がそうで、「大河ドラマ架空の登場人物史」に自分なりに名前を加えた形です。あとは『鎌倉殿』の善児。

ペリー 『草燃える』は他のキャストも濃くて、北条時政が金田龍之介さん、比企能員（ひきよしかず）が佐藤慶さん、大江広元が岸田森さん、後白河法皇が二代目の尾上松緑（しょうろく）さん。そういえば『鎌倉殿』では後白河法皇の西田敏行さんが初回から生霊で登場しましたね。死んだキャラクターが回想シーンで出てくることは時々ありますけど、生霊がしょっちゅう出てくる大河って珍しい。

三谷 僕の中では、頼朝に助けを求めに来る生霊の西田さんは、もっとちっちゃいイメージだったんです。『スター・ウォーズ』のホログラムのレイア姫みたいに。でもオンエアを観たら等身大になってました。

ペリー ちっちゃい西田さん、見たかったなー（笑）。

三谷 滝田さん、最終回の印象があまりに強烈でした。盲目の琵琶法師になって登場するんですよね。『鎌倉殿』をやる時に、あれに負けないラストシーンを作ろうとみんなで考えた。『鎌倉殿』にも出ていただきたかったんですが、残念ながら実現しませんでした。

ペリー 伊東祐之もそうですが、中島大河には物語を盛り上げる、印象的な架空の人物が欠かせないんですね。『元禄繚乱』でも語り部的な架空の人物が登場します。柳沢吉保の側室・染子の元カレで、吉田栄作さん演じる若い武士。彼は恨みを抱きながら「忠臣蔵」の物語に巻き込まれる。

三谷 僕の中にも大河に架空の人物を出したいという気持ちがありました。『新選組!』では中村獅童さんの滝本捨助（すてすけ）がそうで、「大河ドラマ架空の登場人物史」に自分なりに名前を加えた形です。あとは『鎌倉殿』の善児。

ペリー 『草燃える』は他のキャストも濃くて、北条時政が金田龍之介さん、比企能員（ひきよしかず）が佐藤慶さん、大江広元が岸田森さん、後白河法皇が二代目の尾上松緑（しょうろく）さん。そういえば『鎌倉殿』では後白河法皇の西田敏行さんが初回から生霊で登場しましたね。死んだキャラクターが回想シーンで出てくることは時々ありますけど、生霊がしょっちゅう出てくる大河って珍しい。

三谷 僕の中では、頼朝に助けを求めに来る生霊の西田さんは、もっとちっちゃいイメージだったんです。『スター・ウォーズ』のホログラムのレイア姫みたいに。でもオンエアを観たら等身大になってました。

ペリー ちっちゃい西田さん、見たかったなー（笑）。

「早くこの人のセリフを書きたい」

三谷 『草燃える』は和田義盛役の伊吹吾郎さんも大好きでした。

ペリー はいはい、『新選組！』にも出ていらっしゃいましたね。

三谷 粕谷（かすや）新五郎っていう水戸出身のすごい剣豪の役で出ていただきました。新選組のドラマで粕谷新五郎を描いたのは、多分僕だけじゃないかな。活動が本格的になる前に隊を辞めちゃうから、普通は出てこないんです。

ペリー 農民崩れやらやくざ者やら有象無象（うぞうむぞう）の浪士集団の中で、粕谷新五郎だけ、まるで空気感が違う。その違和感が集団のバラバラな様子を表現していてすごく良かったです。

三谷 伊吹さんはそこにいるだけで、もう侍なんですよ。

ペリー 脚本も伊吹さんにあてたものになっていましたね。

三谷 僕の場合、俳優さんが決まらないと書けないので、キャスティングにも意見を言わせてもらいました。歴史上の人物も好きだし、俳優さんも好きだから、それを組み合わせるのが楽しくてしょうがないんですよね。ぴったりはまったときは本当に嬉しいし、早くこの人のセリフを書きたいって思う。大河をやると、このワクワクドキドキが3年間続くんですよ。

ペリー 3年間。たしかに大河ドラマの脚本は準備期間を含めてそれくらいはかかりますね。オンエア中も執筆を続け、視聴者の反応を見つつ、人気が出たキャラクターの登場場面を増やしたり、描き方を変えたりできるのは、長丁場のドラマならではでしょう。

三谷 でも放送前年の7月ぐらいに撮影が始まった頃からちょっと焦り始めます。年が明けて第1回目がオンエアされると、かなり追い込まれた気持ちになってきて、ワクワクドキドキがハラハラドキドキになります。

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※本記事は、『もうひとつ、いいですか？』（新潮社）の一部を抜粋、再編集したものです。

デイリー新潮編集部