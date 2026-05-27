26日、プロ野球・巨人の監督を辞任した阿部慎之助監督は会見で「伝統のある巨人軍という監督の名も汚してしまった」と謝罪しました。辞任に至るまでの経緯を振り返り、長女本人からのメッセージ全文とあわせて、日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。

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捜査関係者によりますと、25日午後7時すぎ、阿部監督は自宅で18歳の長女の胸ぐらをつかみ、押し倒すなどした疑いがもたれています。

長女は「チャットGPT」に、「父親から暴力を受けたが、どうしたらいいか」と相談し、その回答を受けて児童相談所に電話で相談しました。

相談を受けた児童相談所が警視庁に連絡し、警視庁は自宅で阿部監督を現行犯逮捕しました。その後、26日未明に阿部監督は釈放され、今後は在宅での捜査を続ける方針です。

阿部監督は、26日朝、球団に辞任を申し出て受理されました。

■長女からのメッセージ全文

それでは、被害者の長女からみた経緯はどうだったのか、本人からのメッセージがありましたので、まずは、その全文をお伝えします。

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報道関係者の皆様へ

今回の件につきましては家庭内のことにかかわらず、大々的な報道になってしまったこと、大変申し訳ございません。

これは私の意思で書いております。

父にはこのような声明はいらないと言われましたが、事実と事実に対する異なる点がSNSでの臆測や報道でなされておりますので、この点について、お伝えさせていただければというふうに思っております。

まず暴力に関しましては、殴る蹴るなどといった事実はございませんでした。

報道では殴られたなどとありますが、私の過度な状況説明によって報道内容が事実と異なってしまったことについては明確にお伝えさせていただければと思っております。

父とのこのような大がかりなケンカというのは初めてのことであり、チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよという形での説明書きがなされ、それでお電話をさせていただきました。

「どのようにすれば分からない？」と児童相談所の職員に相談させていただいたにもかかわらず、どうしたらいいかといった私自身の意向が聞かれることはなく、警察に通報されるというかたちになってしまいました。

警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て目前で私は泣き崩れてしまいました。

皆様をお騒がせしてしまい、このような大事になってしまったことにつきましては深く反省をしております。大変申し訳ございません。

実際、父はいつも陽気で、私とはダジャレを読み合い笑い合う仲で、一緒に食事を出かけたりするなど通常の家族として交流しています。

私のことを心配されている方もたくさんいらっしゃるとは思いますが、この点につきましては大丈夫ですので、ご心配のほど、ありがとうございます。

このような大事に発展してしまったこと、私が言うのもなんですが非常に恥ずかしく思っております。

いまさらとはなりますが、けがに関する心配などにつきましては、私の体が丈夫だったこともあり、心配はご無用ですのでご安心ください。

多方面にわたり、多大なるご迷惑ご心配をおかけしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。なお父とはすでに仲直りをしておりますゆえ、ご安心ください。

最後になりますが、この先、家族や父や私のことでSNS等でたたくといった誹ぼう中傷やさらし行為などはなかなかこのご時世、収まらないと思いますが、なるべく控えていただくことを切に希望しております。

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■児童相談所と警察は密接に連携

――これまでの対応をどのように考えていけばよいでしょうか。

小栗泉特別解説委員

「児童相談所や警察はそれぞれの持ち場で、被害者を守るために最善を尽くそうとした、とみることもできそうです。

まず『児童相談所が警察に連絡』した対応についてです。長女は『自分の意向が聞かれることはなく、警察に通報されるという形になった』と伝えています。

一方で、ここ最近は児童相談所と警察は密接に連携する動きがあります。以前は役割が分かれていたのですが、痛ましい児童虐待を防げなかった反省から、緊急性が高い場合の援助要請、つまり、『子どもに急迫した危険がある』と判断した場合には、すぐに、児童相談所が連絡して警察官が現場に急行し、『被害者の安全』を確保できるようにしているんです。

また今回、現行犯逮捕に踏み切った状況ですが、第一に、警察官が家族から状況を聞き、暴行の疑いがあると認められたため、『家族の安全』を守るために逮捕して、その場から引き離す必要があったということだと考えられます。

また、ある捜査幹部は『二女の前で暴行を加えたことで、二女に対する心理的虐待にあたる可能性もある』と話しています」

■「命と安全を守る」ためらわずに相談を

――被害者や家族の安全を最優先した動きだったとみることもできますが、ただ娘さんのメッセージにもありましたように、ここまで大事になってしまうと「相談をどうしようか」と躊躇（ちゅうちょ）する人も出てくるのではないかと思いますが。

小栗泉特別解説委員

「すごく難しい問題だと思います。京都産業大学の名誉教授・田村正博さんによりますと、今回の相談は『18歳』だったため、実は児童相談所の“管轄外”で、対応するのは警察になる。警察も実際にどこまで介入するかは、一律に決められていない、と指摘しているんです。

その上で、『いまは家庭内の問題だからと放置できない風潮になっている。それぞれの機関は被害者を思って行動してくれる』と話しています。

ですので、命と安全を守るために、ためらわずに相談してください。

その際の相談窓口ですが、18歳以上の場合は政府が開設している『DV相談プラス』、そして18歳未満の場合は児童相談所虐待対応ダイヤル『189（いちはやく）』などを利用していただきたいと思います」

（5月26日放送『news zero』より）