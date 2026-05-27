プロ野球 セ・パ交流戦は26日、各地で6試合が行われました。

首位の阪神はパ・リーグ4位の日本ハムに完封負け。前半は投手戦となった試合は6回、先発・西勇輝投手がレイエス選手に2試合連続の9号ソロで先制点を許します。さらに7回には中継ぎ陣が崩れ3失点しリードを広げられました。一方の打線は日本ハム先発・伊藤大海投手の前に沈黙し、9回は先頭から3連打でノーアウト満塁のチャンスを作るも無得点。伊藤投手に完封され、連勝が5でストップしました。

2位ヤクルトはパ・リーグ首位の西武と延長戦までもつれるも敗戦しました。1点ビハインドの9回2アウトからモンテル選手が値千金のプロ初ホームラン。追いついて延長戦となるも、11回にキハダ投手が渡部聖弥選手に決勝タイムリー2ベースを許し敗れました。キハダ投手は18試合目にして来日初失点&初黒星です。

3位巨人はパ・リーグ3位のソフトバンク相手に敗戦。先発の則本昂大投手は3回、3被弾で一挙5失点を喫しました。4回にも近藤健介選手に2点タイムリー2ベースを浴びて7失点。打線は終盤にキャベッジ選手のタイムリーなどで反撃するも及ばず、5連敗となっています。

6試合の結果、セ・リーグは中日以外の5球団が敗戦。勝った中日は5位・広島とのゲーム差を3.5に縮めています。

＜5月26日の交流戦結果＞

◆オリックス 7-1 DeNA

勝利【オリックス】九里亜蓮(5勝3敗)

敗戦【DeNA】平良拳太郎(2勝3敗)

◆ソフトバンク 8-3 巨人

勝利【ソフトバンク】大津亮介(5勝1敗)

敗戦【巨人】則本昂大(3敗)

本塁打【ソフトバンク】正木智也2号、栗原陵矢13号、山本恵大1号

◆西武 2-1 ヤクルト

勝利【西武】黒田将矢(2勝)

敗戦【ヤクルト】キハダ(1勝1敗14S)

セーブ【西武】佐藤隼輔(1勝1敗1S)

本塁打【ヤクルト】モンテル1号

◆中日 1-0 楽天

勝利【中日】マラー(1勝2敗)

敗戦【楽天】荘司康誠(4勝5敗)

セーブ【中日】松山晋也(1敗7S)

本塁打【中日】細川成也6号

◆ロッテ 3-1 広島

勝利【ロッテ】八木彬(5勝)

敗戦【広島】ハーン(1勝1敗1S)

セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗16S)

本塁打【広島】大盛穂3号

◆日本ハム 4-0 阪神勝利【日本ハム】伊藤大海(6勝2敗)敗戦【阪神】西勇輝(3勝1敗)本塁打【日本ハム】レイエス9号