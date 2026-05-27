「一瞬誰かわからんかった」「課長感すごい！」M-1王者突然の″ イケオジ化″にファン驚き
お笑いコンビ・錦鯉の長谷川まさのりが26日、自身のInstagramを更新し、トレードマークのスキンヘッドが打って変わってフサフサになったショットを公開し、ファンを驚かせた。
【写真】クロちゃん、錦鯉・長谷川らスキンヘッド芸人の“フサフサ”時代「普通に男前やん」「めちゃタイプ」
『M-1グランプリ2021』（テレビ朝日系）において歴代最年長王者に輝き早5年の長谷川。この日は「#54歳」「#ロマンスグレー」などとハッシュタグを連ね、ふさふさのロマンスグレーの“髪の毛”を生やしたショットを公開している。
元々、顔の濃さには定評があった長谷川だが、コメント欄には「すごく似合ってて素敵ですね」「あら素敵！とてもお似合いですよ〜」といった声のほか「誰かなって思ってしまいましたー。格好良いなー」「一瞬誰かわからんかった」といった声も寄せられている。
引用：「長谷川まさのり（錦鯉）」Instagram（＠norinori_masanori）
【写真】クロちゃん、錦鯉・長谷川らスキンヘッド芸人の“フサフサ”時代「普通に男前やん」「めちゃタイプ」
『M-1グランプリ2021』（テレビ朝日系）において歴代最年長王者に輝き早5年の長谷川。この日は「#54歳」「#ロマンスグレー」などとハッシュタグを連ね、ふさふさのロマンスグレーの“髪の毛”を生やしたショットを公開している。
元々、顔の濃さには定評があった長谷川だが、コメント欄には「すごく似合ってて素敵ですね」「あら素敵！とてもお似合いですよ〜」といった声のほか「誰かなって思ってしまいましたー。格好良いなー」「一瞬誰かわからんかった」といった声も寄せられている。
引用：「長谷川まさのり（錦鯉）」Instagram（＠norinori_masanori）