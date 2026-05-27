今年から「コールドスリープ」に突入した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香。近況報告にファンから喜びの声が寄せられている。

２７日までに自身のインスタグラムを更新し、横浜アリーナで行われたプロバスケットボール男子Ｂリーグ・チャンピオンシップ決勝第１戦の長崎―琉球を観戦したことを報告。「Ｔｈｅ ｅｎｅｒｇｙ ｆｒｏｍ ｔｈｏｓｅ ｎｉｇｈｔｓ ｉｓ ｓｔｉｌｌ ｗｉｔｈ ｍｅ 試合が始まる前、同じチームの選手や監督に握手するだけでなく相手チームにも腰低く下からハグしにいく馬場に感動しました。相手チームなのに、これから戦うのに、最大の敬意を払っていて正々堂々とやろうね、てのが伝わってきてさー泣けるんよ〜人の本気は涙が出て仕方がないなぁ かっけえ 尊敬」と興奮した様子をつづった。

パリ五輪男子日本代表・馬場雄大の妻で女優の森カンナ、お笑いタレント・劇団ひとりの妻でタレントの大沢あかね、女優の村川絵梨と４人での観戦ショットを公開し、「Ｗｉｓｈｉｎｇ ｅｖｅｒｙｏｎｅ ａｎ ｕｎｆｏｒｇｅｔｔａｂｌｅ Ｆｉｎａｌｓ ｇａｍｅ ｔｏｎｉｇｈｔ．パワーー！！！送ります」とつづった。

この投稿には「載せてくれてありがとうだよ あ〜ちゃんとカンナさん いい試合だったよね」「珍しい」「推しと推しが重なった空間でした！」「生の試合は興奮の度合いがやばい！」「あ〜ちゃん雰囲気変わりましたね！」「えー！観戦行ったんだ！！楽しそうな笑顔」「髪型いつもとちょっと違う！！」と興奮のコメントが寄せられている。