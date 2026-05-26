【カー用品店】売れているコーティング剤TOP10｜迷ったら“手軽に効果を実感できるモデル”をチェック！【2026年3月版】
3月は気温が上がり始め、洗車やボディケアをしやすくなる季節だ。
冬のあいだに付着した汚れを落としたあと、ツヤや撥水効果を手軽にプラスしたいと考えるユーザーも増えてくる。
今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているコート剤TOP10を紹介する。
※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成している。
売れ筋 コート剤 ランキング 1位
オートバックス 1位 プロスタッフ CCウォーターゴールド 300ml
スプレーして拭くだけで、ツヤと高い撥水性能を得られる定番コート剤。
洗車後の濡れたボディにも使いやすく、ボディの透明感や深い艶を手軽に引き出したいユーザーに向いている。
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イエローハット 1位 リンレイ ウルトラハードWコーティング
ボディ、窓ガラス、ホイールなどに使える撥水系コート剤。
洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで施工でき、強い撥水感と深みのある艶を求めるユーザーに選ばれている。
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売れ筋 コート剤 ランキング 2位
オートバックス 2位 AQ. 丸ごと撥水コーティング 400ml
ボディ、窓ガラス、透明樹脂パーツ、メッキ部分まで幅広く使える撥水コーティング。
これ1本でクルマ全体を手早く仕上げやすく、コストパフォーマンスを重視するユーザーにも選びやすい。
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イエローハット 2位 プロスタッフ CCウォーターゴールド 300ml
オートバックスでも1位に入った人気モデル。
施工のしやすさと、分かりやすいツヤ・撥水の両立で、店舗を問わず高い支持を集めている。
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売れ筋 コート剤 ランキング 3位
オートバックス 3位 ソフト99 レインドロップ ゴールドグロス
高い撥水性能と艶感を両立した、レインドロップシリーズのプレミアムモデル。
ボディだけでなくガラスにも使いやすく、短時間でしっかり仕上げたいユーザーに向いている。
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イエローハット 3位 シュアラスター ゼロウォーター 320ml
スプレーして拭くだけで施工できる親水タイプのコート剤。
水滴が残りにくく、雨上がりや洗車後の汚れを目立ちにくくしたいユーザーに向いている。
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オートバックス 4位～10位
4位：リンレイ ウルトラハードWコーティング
5位：AQ. プレミアムコーティング 艶300
6位：AQ. プレミアムコーティング 撥水300
7位：シュアラスター ゼロウォーター 320ml
8位：プロスタッフ CCウォーターゴールド（付替用）
9位：シュアラスター ゼロドロップ 320ml
10位：シュアラスター ゼロプレミアム 280ml
イエローハット 4位～10位
4位：ソフト99 レインドロップ ゴールドグロス
5位：シュアラスター ゼロドロップ 320ml
6位：CARALL クルママルゴトプレミアム 2131
7位：ストーナー スピードビード 1732
8位：プロスタッフ CCウォーターゴールド（付替用）
9位：リンレイ クロツヤ セイハ
10位：シュアラスター ゼロプレミアム 280ml
まとめ
2026年3月のコート剤ランキングでは、**プロスタッフ「CCウォーターゴールド」とリンレイ「ウルトラハードWコーティング」**が引き続き強さを見せた。
どちらも、スプレーして拭くだけの手軽さと、ツヤ・撥水効果の分かりやすさで選ばれている。
また、ソフト99のレインドロップ ゴールドグロスや、シュアラスターのゼロウォーター／ゼロドロップ／ゼロプレミアムも上位に入り、
手軽さ重視と仕上がり重視の両方のニーズがあることが分かる。
春の洗車シーズンに向けて、ボディをきれいに整えるなら、売れ筋上位の定番モデルを基準に、自分の作業スタイルや好みに合ったコート剤を選びたい。