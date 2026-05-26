3月は気温が上がり始め、洗車やボディケアをしやすくなる季節だ。

冬のあいだに付着した汚れを落としたあと、ツヤや撥水効果を手軽にプラスしたいと考えるユーザーも増えてくる。

今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているコート剤TOP10を紹介する。

※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 コート剤 ランキング 1位

オートバックス 1位 プロスタッフ CCウォーターゴールド 300ml

スプレーして拭くだけで、ツヤと高い撥水性能を得られる定番コート剤。

洗車後の濡れたボディにも使いやすく、ボディの透明感や深い艶を手軽に引き出したいユーザーに向いている。

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イエローハット 1位 リンレイ ウルトラハードWコーティング

ボディ、窓ガラス、ホイールなどに使える撥水系コート剤。

洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで施工でき、強い撥水感と深みのある艶を求めるユーザーに選ばれている。

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売れ筋 コート剤 ランキング 2位

オートバックス 2位 AQ. 丸ごと撥水コーティング 400ml

ボディ、窓ガラス、透明樹脂パーツ、メッキ部分まで幅広く使える撥水コーティング。

これ1本でクルマ全体を手早く仕上げやすく、コストパフォーマンスを重視するユーザーにも選びやすい。

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イエローハット 2位 プロスタッフ CCウォーターゴールド 300ml

オートバックスでも1位に入った人気モデル。

施工のしやすさと、分かりやすいツヤ・撥水の両立で、店舗を問わず高い支持を集めている。

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売れ筋 コート剤 ランキング 3位

オートバックス 3位 ソフト99 レインドロップ ゴールドグロス

高い撥水性能と艶感を両立した、レインドロップシリーズのプレミアムモデル。

ボディだけでなくガラスにも使いやすく、短時間でしっかり仕上げたいユーザーに向いている。

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イエローハット 3位 シュアラスター ゼロウォーター 320ml

スプレーして拭くだけで施工できる親水タイプのコート剤。

水滴が残りにくく、雨上がりや洗車後の汚れを目立ちにくくしたいユーザーに向いている。

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オートバックス 4位～10位

4位：リンレイ ウルトラハードWコーティング

5位：AQ. プレミアムコーティング 艶300

6位：AQ. プレミアムコーティング 撥水300

7位：シュアラスター ゼロウォーター 320ml

8位：プロスタッフ CCウォーターゴールド（付替用）

9位：シュアラスター ゼロドロップ 320ml

10位：シュアラスター ゼロプレミアム 280ml

イエローハット 4位～10位

4位：ソフト99 レインドロップ ゴールドグロス

5位：シュアラスター ゼロドロップ 320ml

6位：CARALL クルママルゴトプレミアム 2131

7位：ストーナー スピードビード 1732

8位：プロスタッフ CCウォーターゴールド（付替用）

9位：リンレイ クロツヤ セイハ

10位：シュアラスター ゼロプレミアム 280ml

まとめ

2026年3月のコート剤ランキングでは、**プロスタッフ「CCウォーターゴールド」とリンレイ「ウルトラハードWコーティング」**が引き続き強さを見せた。

どちらも、スプレーして拭くだけの手軽さと、ツヤ・撥水効果の分かりやすさで選ばれている。

また、ソフト99のレインドロップ ゴールドグロスや、シュアラスターのゼロウォーター／ゼロドロップ／ゼロプレミアムも上位に入り、

手軽さ重視と仕上がり重視の両方のニーズがあることが分かる。

春の洗車シーズンに向けて、ボディをきれいに整えるなら、売れ筋上位の定番モデルを基準に、自分の作業スタイルや好みに合ったコート剤を選びたい。