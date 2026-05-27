東京・恵比寿の「賛否両論」店主・笠原将弘さん（53）と、結婚を機に京都の料亭「菊乃井」の次期4代目となった元・商社マンの村田知晴さん（45）。愛のこもった食で人生のお悩みを解決する、“問答レシピ”形式で人気を博した「週刊文春」の連載「笠原将弘のご自愛めし ちゃんと食ってるか!?」の書籍化（文藝春秋刊）を機に、日本料理の世界で独自の道を歩むふたりの対談が実現しました。（全3回の1回目／つづきを読む）

【画像】東西を代表するふたりの料理人の写真を一気に見る



撮影 志水隆／文藝春秋

「サッポロ一番食べることあるんですか？」「はい、好きですね（笑）」

――1年ほど前、笠原さんによる「週刊文春」の連載「笠原将弘のご自愛めし ちゃんと食ってるか!?」が始まってすぐ、村田さんからメッセージをいただきました。「笠原さんの記事読みました。サッポロ一番を食べて、サウナに行きたくなりました」って。覚えていらっしゃいますか？

村田知晴さん（以下、村田） はい、メッセージしました。ただサッポロ一番だったかな、豚汁だった気がします。

笠原将弘さん（以下、笠原） サッポロ一番食べることあるんですか？（うれしそうに）

村田 はい、好きですね（笑）。

――村田さんの好きな食べ物が、炊き立ての白ごはん、蕎麦、ラーメン。笠原さんも白ごはんと蕎麦とビールが好きだといつもおっしゃっていて、おふたりには共鳴する部分が多いのではないかと。それで、連載の書籍化のタイミングで、満を待してお集まりいただきました。

笠原 ありがとうございます。

村田 よろしくお願いします。

笠原 なんとお呼びしたらいいですか？ 村田さんだと大将（「菊乃井」3代目の村田吉弘さん）と同じになっちゃうから、知晴さん？

村田 はい、恐縮です。

結婚を機にサラリーマンから料理人に転身した村田さん

笠原 知晴さんのインタビュー記事読みましたよ。まあ大変なことだらけじゃないですか。もともと東京でサラリーマンをされていて、結婚を機に料理人に転身して、しかも「菊乃井」も料亭もどんなものかわからずに入ったって。どうやって料理を習得していったんですか？

村田 なにもわからないので、いきなりは厨房に入らなかったんですよ。最初は下足番から。

笠原 大将から著書をいただいて、毎回読んでますけど、その話も書かれてました。

村田 えっ、書いてましたか。

笠原 「息子さんに下足番をやらせていいのか」って、まわりから怒られたとかね、そういうニュアンスのことがたしか書かれていましたよ。

村田 （下足番は）僕のほうからやりたいとお願いしました。最初の3年くらいやらせてもらって、それからいろいろな部署を担当して、最終的に厨房に入って料理を身につけていったんです。

一回りくらい若い子に「これでいいですか」と聞き倒して覚えた料理

笠原 正式に厨房に入るようになってどれくらいですか？

村田 10年弱です。

笠原 もう10年なんですか。「10年で一人前だ」って、僕らはよく言いますよ。

村田 僕は30歳を過ぎて調理場に入ったので、自分より若いけれども部門の料理長をやっている子たちもいました。そういう子たちに聞き倒して。

笠原 僕の修業時代にもいたけど、年下の先輩というのがいっぱいできるでしょ？

村田 自分より一回りくらい若い子が作業をしている横で、一緒に同じことをやって、彼らの動きを見ながらやるんです。「これでいいですか」「合ってますか」って聞き倒して、うちの調理場はわりとフランクな感じなので、「オッケーです」「ばっちりです」みたいな感じで教えてくれて、「あ、これでいいんだ」って。それをさらに上の料理長クラスの人に「こんな感じなんですけど」って確認すると、「あー、大丈夫です、大丈夫です」みたいなやりとりの連続でしたね。

笠原 大将直々のマンツーマンレッスンとかは？

村田 それがね、ないんです。

笠原 ないんだ（笑）。

村田 厨房に入ったら、大将はなんにも教えてくれないんですよ。技術的なこととか、なんにも教えてくれなくて。まあ、僕も聞かないというのもあるんですけど、大将に（笑）。

笠原 見て覚えろ、みたいな？

村田 うーん、なんでしょうね。「あんまり言ってもしゃーないしな」みたいな気持ちもあったかもしれないですね。「これはこうやってこうやってこうやんねん」とか、「もうちょっと塩強め」とか、そういうことは大将はあまり言わないです。

大将には「古美術店に連れていってもらったり…」

笠原 どちらかというと同僚とか、先輩たちが、そのへんはやってくれたのか。ただ、料亭を継ぐっていうことは、料理以外の要素が大きいじゃないですか。それこそ掛け軸からうつわから、あらゆるしつらえを全部知っておかなきゃいけないじゃない。そういう授業的なものはないんですか？

村田 大将に関していえば、そちらのほうが比率としては多かったかもしれないです。新しく買った花器とか、軸とか、一番最初に家でばさばさっと開けて、「これええやろ」「これは誰々の作で、ここがええ」とかうれしそうに説明してくれるんです。たまに昼の営業が終わって夜の営業までの間に、古美術店に連れていってもらったりとか、そういうことはありましたね。

笠原 うらやましい。俺もそれ、ついていきたい。教わりたいです。

村田 本店の近所に、昔からお付き合いのある古美術店があるんです。いまは僕ではなく、孫を連れていっています。

笠原 お子さんは何歳？

村田 6歳です。小学1年生。

笠原 英才教育だね。

同じ業界に自分の子がくるのは「わかっちゃうからいやだなって」

――笠原さんもお父さまが料理人で、息子さんがいらっしゃいます。息子さんには小さい頃からなにかそういう流れをつくられましたか？ 料理人になってもらおうとか。

笠原 うちの親父もそうだったように、やりたきゃやればいいし、なんとも思わなかった。「賛否両論」はしょせん俺が勢いでつくった店だから、俺一代で終わっていいと思ってたし、跡を継いでほしいとかぜんぜん思わなかったな。逆に、まったく継いでほしくないわけではないけれども、同じ業界に自分の子どもがくるのは、いろんなことがわかっちゃうからいやだなっていう気持ちのほうが強かった。こわいじゃないですか。

村田 いろんなことがわかっちゃうというのは？

笠原 たとえばうちの息子がまったく違う業界に、仮に広告代理店に入ったとします。僕は広告代理店で働いたことがないから、どういう仕事をするかもよくわからないし、うちの息子が仕事ができるのかできないのか、そこまでわからないじゃないですか。出世すれば仕事ができたのかな、くらいで。

でも、もし料理人になったら、恐ろしいくらい全部わかる。「うわ、だっせ、こいつ（料理の）センスねえ」とか。それがこわかったから、「積極的には来なくていいよ」って言ってしまってた。料理界もそうですし、ある程度親が有名で、その業界で影響力のある方だと、嫌でも比べられてしまう。芸能界の二世タレントとか、スポーツ界もそうですし、「あれは親よりすごくなったな」「あれはいまいちだな」とか、素人でも言いますよね。

村田 あー、比べられがちですね。

「知らない」ということはいいときもある

笠原 だから俺、思ったの。奥さまの実家を継ぐっていうだけでも、どんな業界でもすごいなと思うのに、それが日本を代表する料亭で、しかも京都出身でもないのに京都で働いて、そのうえまったく料理と違う仕事をしていた。もうすごいじゃないですか、ハードルが。月に行くみたいな話ですよね、僕からすると。

村田 たまーに思いました。月に2回くらい、「俺なんでこんなことやってんのかな」って思うことはありました。これはたらればなんですけれども、もしこういうかたちに僕の人生なってなかったら、いまどうなってたかなっていうのはちょっと、妄想しちゃいますね。いまになって思うと、なにも知らなかったからできたことといいますか、ある意味勢いでいけたのかなと。知っていたら、無理だったかもしれない（笑）。

笠原 「菊乃井」の存在も知らなかったって、知っちゃってたらね、僕なんか到底びびっちゃって、まったくできなかったと思う。インタビュー記事を読ませてもらって、「知らない」ということはいいときもあるんだなってすごく思ったし、逆に、中途半端に料理もしていなかったから、わーっとスポンジのように吸収できたんじゃないかなと思うんですよ。へんな料理知識とか、くせがないから。

意地で走ったホノルルフルマラソン

村田 あーそうですかー（恐縮しながら）。

笠原 それがすごくいい方向にいったんじゃないかなって思った。僕も昔、初めてフルマラソンを走ったときに、ホノルルマラソンを走ったんですけど、それまで一回も走ったことがなかったんです。

村田 一回も走ったことない。

笠原 20歳のときに地元の同級生たちに誘われて、海外に行ったことなかったから、楽しそうだなと。「景色がいいからあっという間に走れるよ」って言われて、なんの練習もしないで、勢いで行って、もう死にかけたの。でもそれは、何も知らないから行けたの。もし中途半端に陸上とかやってたら、フルマラソンはちょっと練習して行かなきゃとか、たぶん思うでしょ。

村田 完走されましたか？

笠原 俺だけ完走できなくていやな空気になるのは避けたかったから、意地で完走しましたよ。こんなくだらない話でたとえたら失礼かもしれないけれど、知らないと意外とそこに飛び込める、というのはあるんじゃないかなと思って。

村田 本当におっしゃるとおりで、ちょっとでも知っていたら、言い方はよくないんですけど、人間ってズルしようとすると思うんですよ。なんていうんでしょうか、いいとこ取りだけしようと僕はしちゃっていたかもしれない。いま考えると、なんにも知らないほうが、根性を出せるというか。あと、（「菊乃井」では）たくさんの人が働いているので、へんな目で見られたくないという気持ちもありました。

笠原 あー。

村田 そこに対する負けん気じゃないですけど、失礼がないようにしないといけないという気持ちはありましたね。従業員のみなさんや、調理場のメンバーにしても、僕はあくまでみんなが毎日毎日仕事をして築き上げたなかに突然ぽんと入るので、そこに対する礼節というか、失礼があってはいけないし、真摯にやらなきゃいけないし、というのが6割7割。あと3割4割は、へんなふうに見られたくない。途中で入ってきたからこの程度だろ、みたいに思われるのもいやでした。

助けてもらい通しで10年が経った

笠原 男の意地でいえば、あいつなかなかやるじゃねえかって言わせたい。

村田 そのあたりのバランスが逆転していたら、たぶん僕は潰れていたと思います。いま振り返るとそんな感じです。

笠原 それは知晴さんがなんだかんだいって肝が据わっているというか、気合いも根性もあるからですよ。こんなにきちんと続けられるっていうのは、人間がきちんとしているということ。それに尽きますよ。

村田 あとは結婚しちゃったんで逃げ場がないっていうのも……。

笠原 もう逃げ道なくなったぞってね。どんどん外堀から埋められて、覚悟を決めるしかないですよね。

村田 ほかに道がなかったのかもしれないです。いろんな人たちに助けていただいて、店の人たちにはもちろん、京都という土地柄も特殊で、同じ代継ぎのご主人たちからアドバイスをもらったり、助けてもらったり、引き上げていただいているので。内からも外からも、もういろんな人たちに助けてもらっている。助けてもらい通しで10年が経ったという感じです。

文 中岡愛子

撮影 志水隆／文藝春秋

〈「お休みはあるんですか？」「子供に泣かれたんですよ、パパともっと遊びたいって」夜中に見つけた置き手紙に悩む京都の料亭の若主人・村田知晴さんに、東京の人気和食料理人・笠原将弘さんが出した“お悩み解決レシピ”〉へ続く

（中岡 愛子）