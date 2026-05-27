〈「サッポロ一番食べるんですか？」「はい、好きですね（笑）」東西を代表するふたりの料理人・笠原将弘さんと村田知晴さんが共鳴しあうワケ《週刊文春人気連載を書籍化》〉から続く

かたや、焼き鳥店の息子として生まれ、料理一筋の道を歩んできた笠原将弘さん。かたや、サラリーマンを経て、妻の実家である日本を代表する料亭を継ぐという、異色の経歴を持つ村田知晴さん。異なる道を歩んできた二人が、「週刊文春」の人気連載「笠原将弘のご自愛めし ちゃんと食ってるか!?」の書籍化（文藝春秋刊）を機に、料理人としての哲学から、プライベートな悩みまで、存分に語り合いました。（全3回の2回目／つづきを読む）

【画像】「子供に泣かれたんですよ、パパともっと遊びたいって」と悩みを打ち明けた村田知晴さんの写真を見る



撮影 志水隆／文藝春秋

「気づいたら、メディア担当みたいになっちゃって」

笠原将弘さん（以下、笠原） この前、清水ミチコさんとの対談で「日本料理といえばやっぱり京都なの？」と聞かれて、それはやはりそうでしょうと。京都の料理界は繋がりがすごいよね、同世代の人たちもね。

村田知晴さん（以下、村田） 外の料理屋さんからいろいろサジェスチョンをいただけるのが京都のいいところといいますか、うまく仲間に入れていただけたので、すごくありがたいことです。もちろん大将のバックアップがあった上での話なんですけど、そうですね、ラッキーです。いろんな人たちに助けていただいて。

笠原 うん。

村田 僕はいまこの時間もものすごくラッキーだと思っていて。失礼ながら、浪人生のときに地元・群馬のTBSで「王様のブランチ」をずって観ていたので、以前「日本料理アカデミー」（「菊乃井」3代目・村田吉弘さんが主宰するNPO法人）の集まりで初めて笠原さんにお会いしたときに、「テレビに出てる人だ」って（笑）。

笠原 気づいたら、メディア担当みたいになっちゃって。あのときはいっぱいテレビに出てて、お店の宣伝になればいいなあという気持ちでやってました。自分でもわかってるんですけど、料理界でもそういう担当じゃないですか、ちゃらちゃら系の。

――ちゃらちゃら系ではないです。

笠原 自分ではそう思ってる。役割分担というものが昔からあって、料亭にはきちんと日本料理を守ってもらわないといけないし、俺にはね、絶対無理なわけですよ。もちろんうつわも掛け軸も好きだけれども、じゃあこれを維持してきちんとやっていけるかっていったら、俺にはそういうのはできない。

ただ料理は好きだから、料理屋の仕事は続けるけど、おかげさまでいまだにニーズもあるし、どちらかといえばテレビでは話ができるほうだから、まあ出演するじゃないですか。いつの時代もね、そういう担当もいなきゃいけないと思うんですよ。大将だって、「郁恵・井森のお料理BAN!BAN!」とか、出てらっしゃったもん。「きょうの料理」とかさ。いつの時代も一般の方たちに料理を伝えるっていう役割を担う人もいないといけないし、きちんと料亭を守る人もいて、それぞれが一番得意なことをやって、その業界が盛り上がればいいなと思っているから。テレビを観た子が、それがきっかけで料理人になりたいなと思ってくれれば、料理界の発展になるのかなと。僕はもうここまできたらね、この役割を全うしようと思ってね。そういう気持ちでやってますよ。

「お休みはあるんですか？」「こないだ泣かれたんですよ」

――笠原さんにとって「菊乃井」はどういう存在ですか？

笠原 日本を代表する料亭だし、食文化や日本料理を伝えていくために、ずっとあってもらわないと困ります。国宝みたいなもんですね、ある意味。

だから知晴さんをはじめ、料亭を継ぐ人たちは、歌舞伎とか落語の世界にいる感じ。襲名してこれだけは残して、絶対に途切れさせちゃいけないっていう。そんな感じがする。

村田 どうしたらいいんですかねえ。

笠原 とにかく健康に気をつけて、維持して。

――2026年5月27日に発売した、連載をまとめた書籍『ちゃんと食ってるか!? 笠原将弘のご自愛めし 健康になれる（かもしれない）春夏秋冬の問答レシピ』（文藝春秋刊）は、人生と健康のお悩みを笠原さんが料理で解決していくというものです。村田さんのいまのお悩みはなんですか？

村田 お悩みですか。お悩み……。

笠原 お休みはあるんですか？

村田 笠原さんもそうだと思いますが、仕事柄、まとまった休みがとりにくくて。ふだんも仕事から帰ると子どもは寝ていて、朝もほとんど会えないし、なかなか子どもと遊ぶ時間がなくて。

笠原 そうなるよねえ、でもねえ。

村田 それで、こないだ泣かれたんですよ。僕のいないところで「もっとパパと遊びたい」って泣いたらしくて、夜家に帰ったら、机の上に折り紙があって「パパともっと遊びたいです」って書いてありました。

親父がつくるものを食べて、親父を感じていた

笠原 泣けるな、それは。調理場に来させたりとかはないの？ まだ小さいから難しいか。

村田 さすがにまだないですね。店の外をうろうろしたり、大将が呼んで、八寸台のカウンターのところをちょろちょろさせたりとか。

笠原 お父さんと遊ぶまでいかなくても、同じところにいるだけでもいいのかなって思います。お父さんはこういう仕事をしてるんだなって、小さい頃から感じられて。俺も、「菊乃井」さんと比べたら笑っちゃうような話だけど、実家が焼き鳥屋で、学校から帰ると親父が仕込みをやってるでしょ。店の2階に住んでたから。そういう意味では、（親父と）遊ぶ時間はなかったけど、さみしくはなかったよね。

村田 なるべく一緒にいる時間をつくってあげればいいのか。

笠原 あと俺は親父がつくるものを食べてたから、家のごはんもそうだけど、お弁当にも焼き鳥が入っていたり、そういうところで親父を感じてましたね。たとえばなにかつくって置いておいてあげれば、小学生なら小さいおにぎりをつくって「朝ごはんに食べていきなさい」とか。そういうのでいいんじゃないですか。

あと運動会とか記念日のお弁当だけは、ちょっときばってつくってみるとかね。うちの親父は運動会とか遠足の日に、俺のためのお弁当とは別に、焼き鳥を30本くらい持たせてくれて「みんなで食えよ」って。たとえば「菊乃井」さんの松花堂みたいなものを息子さんに渡してね、みんなで食べなさいって（笑）。

妻は妻でわかってくれていて、なんにも言わない

村田 すごくいいですね。たしかにそれもありかもしれないなあ、なにか一言添えて。まとまった休みがとれるときもあるので、そのときはちょっと一緒にいてあげようかなと思うんですけど、定休日に僕の個人的な仕事が入ってきたり、どうしても家を空けることが多くて。妻は妻でわかってくれていて、なんにも言わないです。

笠原 一番わかってるよね。奥さんがね、大変さは。

村田 （料理を）つくりおいてあげたらいいんですね。

笠原 子どもの好きそうなものをさ、ちょっと「菊乃井」さんの八寸っぽくすると可愛いじゃないですか。ウインナーを青竹の串に刺したり、ツナマヨのおにぎりをちまき寿司みたいに巻いたりさ。

村田 笹巻きで、鯛の木の芽寿司とか置いておいたら食べるかな。

笠原 木の芽寿司はまだ子どもには早そうだから、のりたまごはんでも（笑）。

村田 あはは、のりたまごはんを笹で巻いてちまきにしておけば。ありがとうございます。

お客さんがどうやったら喜んでくれるか

――以前村田さんのインタビューで、ご自分は料理人じゃないところから料理人になって、一番大事なことは技術がすぐれていることよりも、食べる相手を思う気持ちと相手への優しさじゃないですかとおっしゃっていたのが印象的でした。笠原さんの連載のお題に対する回答も、相手への優しさと愛が根底にあって、もしかしたら料理人さんは基本的にそういう心根をお持ちなのかなと。

笠原 やっぱりそうですよ。いい料理人は、こうやったら相手が喜ぶかなとか、そういうことばっかり考えてますよ。技術はね、ある程度やればみんな身につくんです。魚をおろす技術がうまくなりたかったら、すごいおっきいスーパーの鮮魚売り場で働いたほうが絶対うまくなるもん。でもそういうもんじゃないわけですよ、料理人っていうのは。技術があるにこしたことはないんだけど、その日のお客さまの感情をみてね、その日のさじ加減で内容を変えてあげたりとか、そういうところだと思いますよね、料理人にとって大事なことは。

――連載と書籍のタイトルにある「ご自愛」は、自分や自分の内側を大切にすることがまわりの幸せにつながる、という意図があります。

笠原 料亭なんてまさにそうだと思いますよ。ただお腹をいっぱいにするだけだったら要らないもん、掛け軸も季節のしつらえも。トータルでお客さんを楽しませて喜ばせて、「あー今日はいい時間だった」っていうところまでひっくるめてじゃないですか。

昼の営業でわーってなって、つい“作業になりがちな精神状態”に

村田 ふだんあまり何も言わない大将のことばで印象的だったのは、「どうやったらお客さんが喜んでくれるかを第一に考えろ」。すごくシンプルな一言なんですけど、昼の営業でわーってなってるときはどうしても、自戒の意味も込めて、作業になりがちになっちゃうじゃないですか。

笠原 よくないパターンよね。

村田 未熟さゆえに「あーもうあれもやらなこれもやらな」と焦っているところに、仲居さんからは「もう（料理を）あげてください」と言われて、「ちょっと待って、あと5分待てへんか」みたいな。そうするとどうしても自分の負荷を逃がしたいから、淡々と作業にいったほうが精神的に楽じゃないですか。そういうとき、「お客さんがどうやったら喜んでくれるか」のためにこの仕事をしているのに、そこが抜けるんです。抜けちゃいけないんですけど、自分のくるしさから逃げたいために。見透かされたのかもしれないです。

笠原 たぶんね。

村田 大将は、すごいんですよ。そういう状態になっているときにかぎって厨房に来る。

笠原 そこまで達した人はね、予知能力みたいなものがありますよ。いろんな先輩を見てきたけど。

村田 ありますよね。精神状態を見透かされるというか、「どうやったらお客さんが喜ばはるかを常に考えや」って言われて、僕にかぎらずまわりの人間もそうなんですけど、みんなハッとなるので、そこで一段あがりますよね。仕事の内容とクオリティが。

お客さまにうつくしいものを食べていただきたいという思い

笠原 作業になることが僕は大嫌いで、とくに宴会とかね、大量調理にありがちなんだけど、僕らの前には何百人分の料理があっても、食べる人にとっては一対一じゃないですか。

村田 お客さんにしたら100分の100ですもんね。だからそんな無礼なことは本来あってはいけないんですよ。絶対にあってはいけない。

笠原 僕はいろんな料理人さんと仕事をしてきたけど、いい料理人は、作業には絶対ならない。パティシエの辻口博啓さんとイベントをやったときに、コース料理の最後にデザートをわーっと出すじゃないですか。辻口さんのことをすごいなと思うのは、まわりがわーっと盛っているときも、一つ一つ丁寧に盛りつけをして、だんだん自分の盛りつけに酔ってるのかね、「はーっ」て言いながら進まないわけよ。僕はその姿を見て、「これだな」って思ったね。

村田 大量につくっているときでも。

笠原 どんどん盛りつけも変わってっちゃったりするもんね。それはやっぱりお客さまにうつくしいものを食べていただきたいっていう思いがあるからそうするわけじゃないですか。本当に、そういう心意気は大事だなって思いますよ。

文 中岡愛子

撮影 志水隆／文藝春秋

〈「インバウンドに迎合しすぎるのもよくないし…」「マグロやイクラも食材の値段がわけわからないことになってる」令和を生きる人気和食料理人・笠原将弘さんと村田知晴さんが考える“料理の正解”とは？〉へ続く

（中岡 愛子）