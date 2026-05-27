がん患者専門の緩和ケア診療所を営む萬田緑平氏は、著書『棺桶まで歩こう』（幻冬舎新書）が13万部を突破。一方、東京都健康長寿医療センター研究所「中之条研究」部門長の青胗幸利氏は、「1日8000歩／速歩き20分」が多くの病気予防に有効という健康メソッドを見出したことで知られる。

【画像】萬田緑平氏は「がんが大きくなっても体が弱らなければ死にません」と語った

寿命や健康と、歩くことの関係を見つめてきた両氏が、どうすれば死の直前まで歩けるのかを語り合った。

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亡くなる前日まで自分でトイレ

青胗 萬田先生の本の帯に、「歩けるうちは人は死なない」とありましたが、自分の足で歩ける状態で最期を迎えられるのであれば、とても素晴らしいことですよね。



青胗幸利氏（左）と萬田緑平氏 ©文藝春秋

萬田 僕の診療所を訪ねてくる患者さんは、余命宣告をされて、抗がん剤治療をやめることにした人たちですが、亡くなる前日まで自分でトイレに行ける人も多いです。

この患者さんの動画を見てください（スマホで動画を流す）。彼女は食道がんで咽頭が狭くなっていて、1日に800ミリリットルほどの水分と栄養を摂るのが精一杯。だから体重はたったの25キロです。それでもスッと立ち上がって大股で歩けるでしょう。1人暮らしで普通に生活できています。

青胗 こんなに痩せているのに、背筋をしっかりピンと伸ばして歩けていますね。

萬田 この動画は、別の子宮がんの女性患者で、余命1〜2週間と言われて家に帰ってきました。1人暮らしで当時60歳くらい。CTで見るとがんは拳くらいの大きさだった。ほとんど歩けず、食べられない状態だった上に、抗がん剤の副作用で足の指が潰瘍になり、グジャグジャでした。来たときは抗がん剤治療をやめて2週間くらいだったかな。抗がん剤が抜けたら、食欲が出てくるかもしれない。「頑張って歩く？」と聞いてみたら、「私、食べられないから頑張れない」って言うんです。

最期まで歩くために本当に必要なのは…

青胗 お腹が妊婦さんのようにパンパンに膨れていますね。

萬田 これは、拳大のがんの4年後の姿です。でも、手足はさっき見せた患者さんと同じくらいガリガリですよ。最期まで歩くために本当に必要なのは、気力と根性です。大抵の人は、がんが大きくなったら死ぬと思っているから抗がん剤に頼るけど、抗がん剤は体を弱らせます。がんが大きくなっても体が弱らなければ死にません。そういう話をしたら、歯を食いしばって這うように歩いて、自力でトイレに行けるようになりました。そのうち普通に歩けるようになって、数週間したらごはんも食べられるようになりました。

青胗 今まで病院にいる患者さんは見たことがあっても、こんな患者さんの姿は知らなかったので、正直面食らっています。やはり、みんな最期まで自分の力で歩きたいんですね。

萬田 そうですね。だけど病院に入院していると、「困ったらブザーを押してくださいね」「オムツにしましょう」「立って歩いちゃダメですよ」と看護師さんが優しく言うでしょう。あれは患者からすれば、「そろそろ生きるのをやめなさいよ。諦めなさい」って言われているようなもの。だから、患者の家族には必ず言います。「オムツにしなさいって絶対に言っちゃダメだよ」と。

青胗 それこそ人としての尊厳ですよね。自分の足でトイレに行けるというのは。

萬田 そのあたりは、患者さんによっても違いますよ。歩くのが辛いからオムツを選ぶ人もいるし、ベッドから何度落ちてもトイレに行こうとする人もいる。僕はできるだけ患者さんの願いを叶える方針です。ポータブルトイレも患者さんにとってはオムツに近いのです。いわば“ポータブルトイレオムツ”です。実際に、トイレにたどりついて最期を迎えた患者さんもいました。

※寝たきりにならず、最期まで歩けるようにするには、何が重要なのか。この続きで詳しく語られています。約6900字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年6月号に掲載されています（萬田緑平×青胗幸利「『棺桶まで歩こう』が導く幸福なる最期」）。

（萬田 緑平,青胗 幸利／文藝春秋 2026年6月号）