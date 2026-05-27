タレントの辺見えみり（49）が24日、Instagramを更新。12歳の長女と楽しんだ京都旅行中の2ショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】辺見えみりの広々とした自宅（複数カット）

2006年にお笑い芸人の木村祐一（63）と結婚、2008年に離婚。その後2011年に俳優の松田賢二（54）と再婚、2013年に長女が誕生したが、2018年に離婚していた。

Instagramでは自宅のベランダでおそろいのパーカーを着た姿や、おにぎりを一緒に食べるほほえましい動画など、仲むつまじい親子の様子をたびたび発信。またリビングやキッチンなどを掃除している様子も公開し、「すべてにおいて感じるセンスの良さ」「癒やしの空間！」など、広々とした自宅も話題を呼んでいた。

12歳長女と楽しんだ京都旅行中の様子に反響

22日の投稿では「娘と京都デート」とコメントし、2人で食事をする様子など複数枚の親子ショットを公開。24日には「そうだ。これ好きな写真だった」と、窓ガラスに写るベッドでの2ショットも披露した。

この投稿には「娘さん大きくなりましたね」「可愛いお二人！」「仲良し親子ステキ！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）