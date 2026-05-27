「プロ意識はもっと高く評価されるべき」去就注目の遠藤航に賛辞も…リバプールでの来季は「不透明さが残っている」

遠藤のプロ意識の高さは誰もが知るところだが…(C)Getty Images

プレミアリーグ2025-2026シーズンが現地時間5月24日に閉幕。リバプールの遠藤航は、最終節のブレントフォード戦でおよそ3か月ぶりにベンチ入りを果たすも、出場はなかった。

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2月に左足を負傷した遠藤は戦線離脱以降、治療やリハビリに専念する日々が続いた。その中で、来季がリバプールとの契約最終シーズンであることから、現地メディアでは去就についての様々な憶測も報じられてきた。そして、シーズン閉幕を迎えた現在は、遠藤の選手としての価値を改めて高く評価する声も伝えられている。

クラブ専門サイト『ANFIELDINDEX』が25日、今季限りでの移籍の可能性が囁かれる主力選手を特集記事の中で紹介。その内の1人として、遠藤の名前を挙げている。

在籍3年目のシーズンを終えた日本人MFに対し同メディアは、クラブ入団当初を振り返っており、「ワタル・エンドウは大きな期待を背負って加入したわけではなかった。しかし、その規律、知性、献身性によって瞬く間に周囲の信頼を勝ち取った」と綴りながら、「そのプロ意識はもっと高く評価されるべき」と訴える。