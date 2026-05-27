夫婦で1泊5万3000円「温泉に海鮮、眺望もよく短時間でも回りやすい」シニアの淡路島2人ドライブ旅
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
年齢・性別：73歳・男性
同居家族構成：本人、妻（67歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：兵庫県
現在の現預金：60万円、リスク資産：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の収入：年金120万円（年額）
ひと月の支出：15万円
シニアになって行ってよかった旅先は「60代に妻と」訪れた「1泊の兵庫県淡路島」旅行だそう。
宿泊先の「館内の温泉施設が充実しており、堪能する事ができた。海に面しており、眺望もよく景色を眺めているだけで癒やされた。淡路牛、海鮮類など季節に応じた料理がおいしく、酒類も豊富。釣り宿など目的に特化した宿もあり、若年層からシニア層まで楽しめる観光地だと思います」とすすめます。
移動には自家用車を利用しドライブも楽しんだそうで「大鳴門橋からの眺望が気持ちよく、高速で島内どこへでも比較的短時間で行く事ができる」ため便利とのこと。
なお旅行にかかった費用は夫婦2人で「宿泊費5万円（朝夕食事付）、交通費（ガソリン代）3000円」と記述があります。
加えて、シニアになってからの旅行は「目的地までの移動時間が長すぎないことを念頭に」予定を立てることが失敗しないコツだと言います。
最後に、これから旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「高齢になるにつけ、移動や歩行距離が問題になってくるため、観光も無理なく移動できる範囲にとどめ、むしろ宿でのんびり過ごすことができるような計画を立てる」のがおすすめだとアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィールペンネーム：daichi
年齢・性別：73歳・男性
同居家族構成：本人、妻（67歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：兵庫県
現在の現預金：60万円、リスク資産：なし
現在の収支（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：12万1000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の収入：年金120万円（年額）
ひと月の支出：15万円
「行ってよかったシニアの旅先は兵庫県淡路島」現役引退後は「2〜3年に1回程度、夫婦ふたり旅」をしているというdaichiさん。
シニアになって行ってよかった旅先は「60代に妻と」訪れた「1泊の兵庫県淡路島」旅行だそう。
宿泊先の「館内の温泉施設が充実しており、堪能する事ができた。海に面しており、眺望もよく景色を眺めているだけで癒やされた。淡路牛、海鮮類など季節に応じた料理がおいしく、酒類も豊富。釣り宿など目的に特化した宿もあり、若年層からシニア層まで楽しめる観光地だと思います」とすすめます。
移動には自家用車を利用しドライブも楽しんだそうで「大鳴門橋からの眺望が気持ちよく、高速で島内どこへでも比較的短時間で行く事ができる」ため便利とのこと。
なお旅行にかかった費用は夫婦2人で「宿泊費5万円（朝夕食事付）、交通費（ガソリン代）3000円」と記述があります。
「観光は無理のない範囲で、宿でのんびり過ごす旅もいい」年金生活における旅費のやりくりについては「月々の家計から、余裕のある月の金額を貯め旅行などに使う。あくまで家計への負担を考え、（予算に合った旅行計画を）その都度考えている」とのこと。
加えて、シニアになってからの旅行は「目的地までの移動時間が長すぎないことを念頭に」予定を立てることが失敗しないコツだと言います。
最後に、これから旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「高齢になるにつけ、移動や歩行距離が問題になってくるため、観光も無理なく移動できる範囲にとどめ、むしろ宿でのんびり過ごすことができるような計画を立てる」のがおすすめだとアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)