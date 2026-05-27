部活の後、遅い時間の電車に乗ったら密着してくる乗客がいて......。

乗客は私だけ。運転手がミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

福岡県在住の50代女性・Hさんは高校2年生の時にそんな状況に陥り、声も上げられず逃げることもできず、絶望するしかできなかった。

そんな時、声をかけてくれたのは......。

＜Hさんからのおたより＞

私が高校生２年生の頃。当時、私は電車で通学していました。

文化祭の季節には部活で遅くなることもしばしば。

その日も追い込みの練習が遅くまであり、いつもより随分と遅い電車に乗ることになりました。

発車してすぐに異変が

しかも、なかなかの満員状態！

快速がきたのでドアのところに飛び乗った私でしたが......電車が発車してすぐに異変に気がつきました。

すぐ後ろの人がやたらと密着してきて、私の足の間に足を割り込ませてきて、「はぁはぁ」と荒い息づかいを耳元に吹きかけてくるのです。

後ろを振り返ると、私とすぐ後ろの人だけが密着して、その後ろには隙間がある状態でした。

後ろの人から逃げようとして、最初はじわじわと右のおじさんの方に寄ってましたが、そのおじさんにはとても迷惑そうにされてしまい、こんな時にかぎって快速なので、次のドアが開くのはまだまだ先。

高校生だった私は声をあげることもできず、ひたすら耐えるしかなくて、もう絶望しかありませんでした。

「こっちにおいで」

でも、その時左の方から「こっちにおいで」と言って私をひっぱってくれて、楯になってくれたサラリーマンの方がいたんです！

もう、神様にしか見えませんでした！

次に扉があく駅でそのサラリーマンの方も私も降りたのですが、お礼を言う間もなく人混みにまぎれてしまいました。

ほとんどの人が見て見ぬふりをしていた車内で、あの人が助けてくれなかったら、電車に乗るのが怖くなって、次の日から電車通学はできなかったかもしれません。

あの時、ちゃんとお礼を言えなかったので、この場を借りてお礼を言いたいです。

「助けてくれてありがとうございました」



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