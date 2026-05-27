はしかの患者が急拡大を続けています。今年の累計患者数は今月17日までに498人となり、過去10年間で最も多かった2019年の同じ時期に迫る勢いです。これは、去年の同じ時期と比べると約4倍となっています。

■東京ドームの公演来場者にはしか感染者 都が注意呼びかけ

今月15日に、はしかの感染が確認された20代の女性が、13日の夜に東京ドームで行われた韓国の人気グループの公演に来場していたことが分かりました。東京都は当日ドームを訪れた人に注意を呼びかけています。

■感染力はインフルエンザの約10倍 空気感染も

はしかは、非常に感染力が強い感染症です。日本感染症学会によりますと、飛まつ感染や接触感染だけでなく、空気感染でも広がります。感染力はインフルエンザの約10倍とされ、免疫のない集団に1人の感染者がいた場合、12人から18人に感染させる力を持ってるとされています。症状としては、40℃前後の高熱や全身に広がる発疹などが現れます。また、中耳炎や肺炎、脳炎などの合併症も軽視できず、先進国であっても1000人から2000人に1人が亡くなる感染症です。

■専門家「海外からの持ち込み多い」「9月ごろまで続く可能性」

感染制御学が専門の東邦大学・小林寅竽教授は、海外から持ち込まれるケースが多いと指摘しています。近年、訪日外国人が増加しているほか、日本から海外へ渡航した人が持ち帰るケースもあるということです。

また、はしかは潜伏期間が平均で10日〜12日と長いため、感染したことに気づかずに移動してしまうことも感染拡大につながるといいます。今後の流行状況について小林教授は、訪日外国人の多さが続くことや、夏休みの旅行などで人の移動が増えることから「9月ぐらいまで続くのではないか」との見方を示しています。

■上野厚労相「症状あれば外出控え、早期のワクチン接種を」

上野厚生労働大臣は「まず、麻疹（はしか）を疑う症状があれば外出を控えると共に、医療機関を受診する際には事前に連絡の上、指示に従っていただきたい。お子様が定期接種の対象である1歳、就学前の1年間に該当する場合は、積極的に早期の接種をご検討いただきたい」と呼びかけました。

■東京都や千代田区、川崎市でワクチン緊急接種や費用助成の動き

厚生労働省は、ワクチンが最も有効な予防方法だとしています。ワクチンを接種することで95％程度の人が免疫を獲得できるといい、2回の接種を推奨しています。

患者の急増を受け、独自に対策を進める自治体も出ています。東京都では今月18日から、保健所がはしか患者の行動履歴から特定した72時間以内の接触者を対象に「ワクチンの緊急接種」を無料で行っています。

また、千代田区では来月15日から、19歳から49歳の区民や、ワクチンが打てない0歳児の保護者・同居家族、区内の保育施設や学校などで働く職員（19歳〜49歳）を対象に、抗体検査と予防接種の費用を全額助成するということです。

神奈川県川崎市は7月から、ワクチンの2回接種が完了していない中学3年生以下の子どもが無料でワクチン接種を受けられるほか、0歳児と同居する父親・母親を対象に、1回分の接種費用か抗体検査費用を助成するということです。

■36歳〜59歳は1回接種の人が多い世代

日本感染症学会によりますと、ワクチンの接種回数は年代によって異なります。特に36歳から59歳では、2回接種が制度化された世代の人でも接種歴が分からなかったり、1回しか接種していなかったりする人が多い世代だということです。この機会に、自身の接種歴を確認することが推奨されます。

発熱や発疹など、はしかを疑う症状で受診する場合には、必ず事前に電話で「はしかの可能性がある」と伝えた上で、医療機関の指示に従って受診することが感染拡大の防止につながります。

（5月26日放送 news every.「 #みんなのギモン 」より）