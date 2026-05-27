俳優・岩城滉一（７５）が２７日までに、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「＃５１ＴＶ」を更新。自身の愛車、１９７０年式の「Ｍｅｒｃｅｄｅｓ−Ｂｅｎｚ（メルセデス・ベンツ ）２８０ＳＬ」でドライブする姿を披露した。

「【Ａ ＤＡＹ ＩＮ ＴＨＥ ＬＩＦＥ】岩城滉一の１日に密着」と題された動画では、白のスーツを着こなした岩城が、３月の動画で「８年くらいかけて探してやっと見つけました。僕の宝物」と初公開した愛車で、自身がオーナーを務める神奈川・大井射撃場へ。道中では、「（当時）７、８００万くらいかな。世界のクラシックカーの名車に入っているから、大事に死ぬまで乗っていたいと思っている」「あと何年生きるかわかんないけど、うちの親父も８５歳まで生きたからそれまで生きるとしたらあと１０年。これに乗ってたらすてきかなと思って」「この車って修理で直せる車なので、そういう面でもいい」「自分の家の前で洗ったりするよ。それが好きなんだよ」と愛車への熱い思いを語った。

動画はこの日までに２５万回以上再生されており、「良い意味でこういうじいさんに憧れる いくつになっても岩城滉一かっこいい」「漫画の主人公みたい」「白のスーツ着こなせるのはこの人だけやろ」などのコメントが寄せられている。