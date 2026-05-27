【難解略語】「パ・リーグ」が何の略か分かりますか？　プロ野球好きは即答してほしい…

突然ですが、「パ・リーグ」が何の略か知っていますか？

由来まで答えられたらすごい！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「パシフィック・リーグ」でした！

パ・リーグとは、「パシフィック・リーグ」の略称です。

日本のプロ野球を構成する二つのリーグのうちの一つで、正式には「日本野球機構（NPB）パシフィック・リーグ」と呼ばれています。

パ・リーグには現在、北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークスの6球団が所属しています。

「パシフィック（太平洋）」という名称は、1950年のプロ野球二リーグ制移行時に誕生したもので、対するもう一方のリーグは「セントラル・リーグ（セ・リーグ）」と呼ばれています。かつてはセ・リーグと比べて人気面で差があるとも言われていましたが、指名打者制（DH制）の導入や各球団の積極的な戦力強化により、近年では高い競争力と人気を誇るリーグとなっています。毎年秋に行われる「日本シリーズ」では、セ・リーグ優勝チームとパ・リーグ優勝チームが日本一をかけて戦います！

次回の難解略語もお楽しみに！

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