“水光肌”を目指したい人必見♡ 後藤真希プロデュース「rall.＋」がついにデビュー！

後藤真希がプロデュースするスキンケアブランド「rall.＋（ラルプラス）」がついに誕生しました。今回登場するのは、“水光肌育”※1をコンセプトにした導入美容液「水光ピール」と、美容液「クリアスキンセラム」の2アイテム。韓国美容でも人気の“うるツヤ肌”をイメージしたスキンケアで、内側※2から発光するような透明感のある肌を目指せるのが魅力です。後藤真希さん自身が、長年さまざまな美容を試してきた経験をもとにプロデュースしたというだけあって、使い心地や成分にもかなりこだわりが詰まっているのだとか。毎日のスキンケアに取り入れやすいシンプルな2ステップで、忙しい20～30代女子にもぴったり。美容好きなら見逃せない新ブランドを、さっそくチェックしていきましょう。

韓国っぽ“水光肌”を叶える注目ブランド「rall.＋」

「rall.＋（ラルプラス）」は、“水光肌育スキンケア”をテーマに誕生した新スキンケアブランド。ブランド名には、“毎日の積み重ねで少しずつキレイを育てていく”という想いが込められています。

今回のアイテムは、東京・日本橋の美容クリニックと韓国・ソウルの皮膚科監修のもと開発されたそうで、韓国美容好きからも注目を集めそうな予感。最近トレンドになっている“ツヤ感”や“透明感”を重視した肌づくりを、自宅ケアで目指せるのが嬉しいポイントです。

ナチュラルなのに肌がキレイに見える、“すっぴん格上げ肌”を目指したい人は要チェック！

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「水光ピール」でつるんとなめらか肌へ♡

30mL 価格：4,180円（税込）

導入美容液「ラルプラス 水光ピール」は、古い角質をやさしくケアしながら、うるおい感のある肌へ導いてくれるアイテム。角質ケア成分に加え、ビタミンCやグルタチオンなどの整肌成分を配合し、つるんとなめらかな肌印象をサポートしてくれます。

ベタつきにくいさらっとしたテクスチャーで、次に使うスキンケアのなじみをサポートしてくれるのも魅力。毎日のスキンケアにプラスするだけで、“メイクノリのいい肌”を目指せそうです。

「最近なんだか肌がゴワつく…」「透明感が欲しい！」という人にぴったりな一本。

透明感を仕込む「クリアスキンセラム」にも注目

30mL 価格：4,180円（税込）

もうひとつの注目アイテムが、「ラルプラス クリアスキンセラム」。ナイアシンアミド※3配合で、うるおいを与えながらキメを整え、ツヤ感のある肌印象へ導いてくれる美容液です。

さらっとしているのに密着感のあるテクスチャーで、乾燥しやすい大人肌にも嬉しい使い心地。肌をふっくら見せたい日や、メイク前のスキンケアにも活躍してくれそう。

「ツヤも欲しいけどベタつくのは苦手」という20～30代女子にも取り入れやすい、今っぽスキンケアアイテムになっています。

ゴマキ流スキンケアで“憧れ肌”を目指したい♡

美容好きとしても注目され続ける後藤真希さんが手がける「rall.＋」は、“今っぽい透明感”と“毎日続けやすいケア”を両立した注目ブランドでした。スキンケアを頑張りたいけれど、難しい工程は続かない…という人にもぴったりなシンプル設計なのが嬉しいポイント。

さらに、自分の肌をまるでお豆腐のように大事に大事に扱う「おとうふタッチ」もおすすめだそう！

この春夏は、後藤真希さんプロデュースの新スキンケアで、“水光ツヤ肌”を目指してみてはいかがでしょうか。

詳細は、HPでご確認くださいね。

※1 水光肌育とは、うるおいを与え、肌を整える日々のケアのこと

※2 角質層まで

※3 整肌成分