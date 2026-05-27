お笑いタレントの柳原可奈子（40）が26日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。マイホームの防犯対策を完璧にしたことが、皮肉にも“裏目”に出てしまった大騒動を振り返った。

トークテーマは「住まいのトラブル110番」。5年前にマイホームを購入したという柳原は「1階の壁を全面窓にして。なので、防犯対策を結構きっちりしてた」と切り出した。

ある日、ゴミ出しをするため外に出ると「後ろのドアから『ガチャ』って音がして…。2歳の娘が鍵閉めちゃった」と閉め出されてしまった。ゴミ出しをするだけだったためパジャマ姿でスマートフォンや鍵は家に置いたままだった。

騒ぎを知った近所の人が「鍵のレスキュー」に連絡してくれたことで、真夏の中、業者は想定よりも早く到着。その間、窓越しに大泣きする娘に対し、柳原はジェスチャーで鍵を開けてもらおうと奮闘するも、意思疎通はかなわなかったという。

駆けつけた業者も、玄関や窓のわずかな隙間から解錠を試みるが、「防犯対策めちゃくちゃしっかりしてたので入れない。何時間やっても、どこの窓やっても…」と悪戦苦闘。作業が難航する中、「近所の小学生が騒動を嗅ぎつけて、お地蔵さんみたいに私の前にジュースとかアイスを置いていってくれて」と、心温まるエピソードを明かしてスタジオの笑いを誘った。

結局、業者は鍵を開けることができずにギブアップ。幸いにも、この日は2時間半後に義父が訪ねてくる予定があったため、最終的には家に入ることができたという。そして「最後、レスキューの方が“これだけやったら絶対に泥棒も入れないので大丈夫です!”って言って去っていった」と太鼓判を押して去っていったというオチを披露し、スタジオは大きな笑いに包まれた。