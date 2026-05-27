［原子力の行方 フランスの現場から］＜中＞

第２次世界大戦のノルマンディー上陸作戦の舞台として知られるフランス北西部のコタンタン半島。

イギリス海峡を望む強固な地盤の上に造成された敷地に、最新型の大型原子炉を備えたフラマンビル原子力発電所がある。

原子炉は国営のフランス電力（ＥＤＦ）が開発した「フラマンビル３号機」（出力１６５万キロ・ワット）だ。昨年１２月に本格稼働し、現在は２００万世帯に電力を供給する。今月１１日、日本の報道機関に公開された。

最大の特徴は安全性の高さだ。２０１１年の東京電力福島第一原発事故などを教訓に見直しを重ね、強化してきたという。「事故が起きる確率を限りなく減らすという高い目標を達成した」。施設を案内したフラマンビル原発のグザビエ・アルディ技術部長はそう胸を張った。

核燃料が溶け落ちるメルトダウン（炉心溶融）による被害の拡大を防ぐため、溶けた核燃料を受け止める装置「コアキャッチャー」を原子炉直下に設けた。ドーム状の原子炉建屋はテロによる航空機の衝突にも耐えられるよう、コンクリート壁が二重構造になっている。全ての電源が喪失した時に備え、７日間自動で運転できる非常用ディーゼル発電機も４台用意されている。

◇

日本でも、フラマンビル３号機に近い次世代炉「革新軽水炉」の開発が進む。関西電力は昨年１１月、福井県美浜町の美浜原発で革新軽水炉への建て替えを視野に地質調査を始めた。３０年頃まで調査を続け、採算性などを踏まえ建設の可否を判断する予定だ。

革新軽水炉にはコアキャッチャーなどの高度な安全設備が設置されるとみられるが、国内での新たな原発の開発は福島第一原発事故後初めてで、地元の理解が欠かせない。

美浜町の企業などでつくる「わかさ東商工会」美浜地区会長の田辺治和さん（６６）は「新しい知見を取り入れてより安全性の高い原発を造る取り組みは評価できる。新たな原子炉の建設は、地元業者にもチャンスだ」と話す。

政府は昨年２月に閣議決定した第７次エネルギー基本計画で、電源構成に占める原子力の割合を現在の１割弱から２割程度に増やす目標を掲げたが、既存の原発だけで達成は難しい。

高木直行・東京都市大教授（原子炉設計工学）は「原発は計画から運転開始まで１０年以上の期間が必要で、革新軽水炉などの導入はすぐにでも始めなければならない局面だ」と訴える。

◇

課題は膨大なコストだ。フラマンビル３号機は０７年に着工したが、相次ぐトラブルや設計変更で完成が１２年遅れ、建設費は当初見積もりの４倍、約１３２億ユーロ（約２兆４０００億円）まで膨らんだ。

一般的に、原発は工期が長引くほど追加工事の必要性などからコストがかさむ。新型炉の建設を進めた米原子力発電会社ウェスチングハウスは１７年、工事の遅延などから巨額の負債を抱えて破綻し、親会社の東芝も経営危機に陥った。

５０年前に運転を始めた関電高浜原発１〜２号機（福井県高浜町）の建設工事費は６００億円台だったが、革新軽水炉では１兆円以上が必要とみられている。

黒崎健・京都大教授（原子炉工学）は「今後の建て替えで革新軽水炉は最も現実的な選択肢だが、増やしていくには資金面や人材確保などの支援が必要だ。国は原子力発電の将来像を示し、関連企業が投資しやすい環境を整えるべきだ」と指摘する。