ソフトバンク ８―３ 巨人

ソフトバンクが長打攻勢で４連勝。

三回に正木、栗原、山本恵の３本塁打で５点を挙げ、四回に近藤の２点二塁打で突き放した。巨人は則本が試合を作れず５連敗。

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阿部監督逮捕の一報に接し、首脳陣の一人はやり切れない心情を吐露した。「何をやっているんだ」。連敗中に迎える交流戦初戦を目前にして、巨人が不測の事態に直面した。試合に集中することすら難しい状況に置かれ、昨季日本一のソフトバンクに序盤から劣勢を強いられた。

先発の則本が強力打線につかまり、打線も制球の良い大津の緩急に苦しんで、七回まで１得点。それでも、相手が継投に入った八回、ダルベック、大城がともに３本目となる安打で好機を作ると、キャベッジが適時打を放ち、代打坂本の犠飛で３点目。最後までファイティングポーズを崩さず、相手を上回る１１安打を記録した。

監督の突然の辞任で、選手、スタッフら球団に関わる多くが落胆したことだろう。ただ同時に、おのおのが果たすべき責務について思いを巡らせたはずだ。主将の岸田は言う。「目の前の一試合一試合を全力で戦う。いいプレーを見せられるように、ここでチームが一つになりたい」

試合前には、前監督に代わり指揮を執ることになった橋上オフェンスチーフコーチがメンバー表交換を終えると、チームを鼓舞するような拍手がわき起こった。５連敗を喫したが、ペナントレースはまだ９６試合ある。

試合後、厳しい表情を崩さなかった坂本は「もちろん、（阿部）監督に対して思うことはたくさんあるけど、チームとしては前だけを向いて頑張る。野球選手である以上、その気持ちは変わらない」と言葉を残した。未経験の苦境に立たされた今こそ、勝利への強い意志が求められている。（平山一有）

巨人・橋上監督代行「（則本が）ビッグイニングを作られてしまって、難しい試合になってしまったけれど、攻撃陣も最後まで諦めずにやってくれた。どんな展開であろうとも、全力を尽くすということだけは、やっていきたい」