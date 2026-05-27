◇バスケットボールBリーグ チャンピオンシップ(CS)男子ファイナル第3戦(26日、横浜アリーナ)

両チーム1勝1敗で迎えた第3戦。長崎が試合を通じて攻守で躍動し、終始リードを保ち、クラブ創設5年目で悲願の初優勝を飾りました。

第1クオーターは、長崎が積極的な攻めと粘りのある守りをみせ主導権を握ります。馬場雄大選手やイ・ヒョンジュン選手が着実に得点を重ねていき、7点リードでこのクオーターを終えます。

第2クオーターも長崎ペース。ジャレル・ブラントリー選手が2本連続で2ポイントを決めると、熊谷航選手が3ポイントを決めリードを広げます。琉球もヴィック・ロー選手のダンクなどで反撃しますが、終盤にはスタンリー・ジョンソン選手、ブラントリー選手の3ポイントなどが決まり13点差とします。

第3クオーターも勢いを止めない長崎は、序盤からイ・ヒョンジュン選手や熊谷選手が3ポイントで効率的に点差を広げ、優位な状況を作ります。中盤は琉球も追い上げ一時6点差となりますが、熊谷選手のオフェンスリバウンドから長崎に連続3ポイントが決まるなど再び突き放し、55-45と10点差としました。

最終第4クオーターは、長崎のイ・ヒョンジュン選手のフリースローに始まり、ターンオーバーからレイアップを決めるものの、琉球も意地の反撃。佐土原遼選手が3ポイントとインサイドシュートを連続で決め、岸本隆一選手もペイントエリア内のシュートを決めるなど一時3点差まで詰め寄ります。それでも互いに点を重ね、残り2分を切ったところで、長崎の馬場雄大選手がこの日初めての3ポイントを決めるなど、着実に得点を積み重ね勝利。戦績を2勝1敗とし、クラブ創設5年目でチーム悲願の初優勝をつかみ取りました。

▽Bリーグファイナル日程結果5月23日 第1戦 琉球 71-69 長崎5月24日 第2戦 長崎 66-60 琉球5月26日 第3戦 長崎 72-64 琉球