日本馬術連盟が1946年の発足から5月で80周年を迎えた。連盟の名誉総裁は常陸宮妃華子さまが務められているが、上皇陛下は高校時代に馬術部のキャプテンをされるなど、皇室と馬術の縁は深い。動物好きとして知られる天皇家の長女・愛子さまは、他界した愛犬の「由莉」をかわいがり、現在は猫の「みー」と「セブン」を愛おしんでいるが、実は馬のこともこよなく愛されてきた。移動手段である一方で、古（いにしえ）から日本人と心を通わせてきた馬と皇室の絆を、奇しくも午（うま）年に迎えたこの節目の機会に、ひも解いてみたい。

【写真7枚】当時8歳「愛子さま」と子猫のふれあい、乳牛に向けられた「雅子さま」の柔らかいまなざし…“動物愛”あふれる天皇ご一家

明治天皇が始めた天覧競馬

そもそも西洋馬術と和式馬術（古式馬術）を強く結びつけたのは、明治天皇だ。明治政府樹立2年前の1866（慶応2）年、横浜の根岸に日本初の競馬場が完成。翌年1月、この根岸競馬場で、日本で初めて競馬が開催された。また、1880（明治13）年には日本レースクラブ主催の競馬が初めて開かれ、明治天皇から優勝馬主に花瓶などの賞品が下賜されている。

御料牧場で馬を愛でる愛子さま（2024年5月）

これが天皇賞のルーツとなり、翌年の春には初の天覧競馬が実施された。また1905（明治38）年には、天皇賞の前身となったエンペラーズカップが行われている。その後、「鹿鳴館外交」と呼ばれた明治政府の外交政策の舞台となった競馬場は、日本の政財界と欧米の要人が集まる華やかな社交場となり、明治天皇の行幸は根岸をはじめ、全国各地の競馬施設や馬の産地などで50回以上を数えた。

一方で明治天皇は、日本の伝統的な馬術文化の保存にも尽力した。宮内庁の前身となる宮内省が和式馬術（古式馬術）の保護に乗り出したのは、明治天皇の意向によるもので、その背景には明治天皇の侍従を務めた山岡鉄舟の存在があった。

幕末の志士として知られる山岡は、急速に西洋化が進む中で日本の伝統が失われることを危惧。歴史ある武家の文化や精神を、後世に継承し保存するため保護すべきと明治天皇に進言した。現在は宮内庁の車馬課主馬班によって、馬上武芸の継承が行われている所以はここにある。

記録として文書に残る歴代天皇と和式馬術のスタートライン（起点）は、680年9月9日、奈良県御所市にある長柄杜（現・長柄神社）に天武天皇が行幸した際、馬を集めて行わせたと『日本書紀』に記されている馬的射だ。馬的射は流鏑馬（やぶさめ）の原型とされる。

上皇、上皇后両陛下は在位中の2015（平成27）年5月30日、皇居内の埒馬場（らちばば）で開かれた、上皇陛下の傘寿を記念した古式馬術をご覧になっている。披露されたのは打毬（だきゅう）と母衣引（ほろひき）。打毬は馬に乗った団体戦で、2組に分かれて網の付いた杖（つえ）で玉（毬）をすくい、ゴールに投げ入れる競技だ。『続日本後紀』には、「承和元（834）年、仁明天皇が武徳殿の庭で四衛府の武者に打毬を行わせらる」との記述も残っている。

古式馬術を保護する主馬班

また、母衣引は、騎手2人が徐々に馬の速度を上げながら、一見すると「鯉のぼり」のような母衣を後方に展開してゆき、最終的に母衣を地面と水平に長くたなびかせる馬術のことを言う。

ちなみに埒馬場の「埒」とは、馬場の周りに設けられた柵のことで、埒馬場は柵のある屋外の馬場を意味する。屋内の馬場は覆馬場（おおいばば）と呼ばれる。

愛子さまは昨年9月23日、東京・世田谷の馬事公苑でお披露目された古式馬術をご覧になった。この日は動物愛護週間に合わせて定められている「愛馬の日」に当たり、愛子さまが馬事公苑を訪れるのは初めてのことだった。宮内庁主馬班の職員が披露した母衣引の見事さに、愛子さまは盛んな拍手を送られている。

また一昨年のパリ五輪で、1932年のロサンゼルス大会以来、実に92年ぶりとなるメダル獲得を果たし、団体種目としては日本馬術界史上、初の快挙となった総合馬術団体の銅メダリスト「初老ジャパン」メンバーの戸本一真選手も登場。障害物を連続で飛び越えるなどの騎乗を披露し、愛子さまは説明役に質問を重ねながら熱心に観覧されていた。

愛子さまは2023（令和5）年4月、栃木県高根沢町の御料牧場に天皇ご一家で滞在された際、前年12月に天国へ旅立った愛馬「豊歓号」の墓参りをされている。墓には豊歓号のたてがみと尻尾の毛が納められており、愛子さまは花とにんじんを供えられた。

天皇皇后両陛下は、結婚翌年の1994（平成6）年に中東を訪問された際、オマーンの国王から「アハージージュ号」というアラブ種の雌馬をプレゼントされており、その子供が豊歓号だった。豊歓号は皇居内の馬房で大切に飼育されていたが、高齢となったことから2021（令和3）年に御料牧場に移されていた。

また上皇陛下は幼少期に乗馬を始められ、1949（昭和24）年、学習院高等科（旧制）に入学。輔仁会馬術部に所属して3年間、馬術に打ち込まれ、51（同26）年に主将として関東リーグ戦に出場し、優勝もされている。

旧宮家から五輪出場者も

安定的な皇位継承を巡る国会論議で注目が集まる旧十一宮家の中では、竹田家（旧竹田宮家）が馬術と結び付きが強いことで知られる。

第2代当主の竹田宮恒徳（つねよし）王は日本馬術連盟の会長、名誉会長を歴任し、国内での馬術競技の普及と競技力向上に尽力した。その3男の竹田恆和（つねかず）氏は、1972（昭和47）年のミュンヘン五輪と、76（同51）年のモントリオール五輪に馬術（障害飛越競技）の日本代表選手として出場している。1947（昭和22）年11月生まれで、旧竹田宮家は前の月に臣籍降下（皇籍離脱）して既に竹田家となっていたことから、皇族であった経歴はないが、「馬術の宮さま」などとも呼ばれた。引退後は日本オリンピック委員会（JOC）の会長などを歴任し、日本スポーツ界の要職を務めた。ちなみに作家で、テレビのコメンテーターとしても知られる竹田恒泰氏はその長男だ。

日本馬術連盟は、1922（大正11）年に創設された日本乗馬協会を前身とし、馬術の普及と国際親善を目的に、馬術界を統括する唯一の中央競技団体として46年5月に発足。91（平成3）年からは常陸宮妃華子さまが名誉総裁を務められている。華子さまは、学習院女子短大時代に馬術部に所属されていた経歴などから名誉総裁に就任を要請されたという経緯がある。

午年の今年は、馬術界全体として注目度が高まる飛躍の年と位置付けており、華子さまは1月24日に都内で開かれた連盟の表彰式にご出席。前年に活躍した馬術の選手や馬、馬術界のために貢献した功労者らを顕彰する式典の中で、会長として長年、業界の発展に寄与し、8月に102歳で亡くなった前裏千家家元の千玄室さんを讃えて、「感謝と哀悼の意を込めて、本日ここに名誉総裁表彰をお贈りいたします」とお言葉を述べられた。また現家元夫人で故三笠宮ご夫妻の次女の千容子さんに、遺族の代表として表彰状を手渡された。

闘病生活を続ける皇后雅子さまは、重度の馬アレルギーを抱えつつも、治療に多大なる癒やし効果が期待されるため、アニマルセラピー（動物介在療法）の一環として、ホースセラピーに、長期にわたって取り組まれてきた。華子さまが振興を牽引され、上皇陛下が長きにわたって愛されてきた馬術だが、かつては人類の“足”となり、現在では人々に癒やしを与える存在となっている馬と皇室の絆は、愛子さまがこれからもしっかりと育んでいかれることだろう。

朝霞保人（あさか・やすひと）

皇室ジャーナリスト。紙媒体やWEBでロイヤルファミリーの記事などを執筆する。

デイリー新潮編集部