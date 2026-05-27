“東都の春”を席巻したのは、開幕前には本命視されていなかった2人のスラッガーだった。

立正大の1年生・高田庵冬（三塁手・仙台育英）は、東都大学一部の1年春新記録となる5本塁打をマーク。国学院大の3年生・石野蓮授（外野手・報徳学園）も、昨年までの4シーズンでは通算1本塁打ながら、この春だけで5本塁打を放ち、2人で本塁打王を分け合った。【西尾典文／野球ライター】

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早くから“本命”と見られていた選手ではない。それでも、大学野球最高峰のリーグで結果を残した背景には何があったのか。2人の恩師の証言から、その急成長の理由を探る。

高田は開幕週の東洋大との3試合で2本塁打を放つと、4月15日の国学院大戦ではセンターとライトに1本ずつ放り込み、5試合で4本塁打と量産した。その後は厳しいマークに苦しんだが、最終戦となった5月22日の亜細亜大戦でもレフトスタンドに叩き込み、合計5本塁打で本塁打王に輝いた。

国学院大・石野蓮授と立正大・高田庵冬（写真提供・プロアマ野球研究所）

ちなみに、東都大学一部の1年春での5本塁打は、1993年の東洋大・今岡誠（元・阪神、ロッテ）と2021年の青山学院大・佐々木泰（現・広島）の4本塁打を上回る新記録である。

高田は滋賀県出身で、小学時代は強豪として知られる多賀少年野球クラブでプレーしている。滋賀野洲ボーイズ時代は、横浜高校のエースとして活躍した奥村頼人（2025年ロッテ3位）とチームメイトだった。

仙台育英に進学後も、その長打力は評判となり、3年夏に出場した甲子園でも本塁打を放っている。しかし、昨年のドラフトではプロ志望届を提出しながら指名漏れとなり、立正大へ進学した。

指名漏れとなった理由、そして1年春からこれだけの活躍を見せられた点について、仙台育英で高田を指導した須江航監督に話を聞くと、こう話してくれた。

「変化球に対して脆い印象があるかもしれませんが、実は高校時代に課題となっていたのはストレートへの対応です。速いストレートをなかなかとらえられなかった。飛ばす力は抜群でしたので、スカウトの方にも『宝くじが当たれば、みたいなつもりでどうですか?』などと話していました。春の映像を見る限り、速いボールも打てていますので、ストレートへの対応が成長したのだと思います。下位打線で気楽に打たせてもらえれば面白いなとは思いましたが、5本も打つとはさすがにビックリですね。立正大の金剛弘樹監督が我慢して使ってくださったおかげです。

我慢して使ってもらえるのも、しっかり動けてサードを守れるというのが大きいと思いますね。秋はさらに厳しくマークされるので苦しむと思いますが、それを乗り越えていってもらいたいです」

NPB球団のスカウトも「まだまだ穴は多いですけど、飛ばす力は本当に凄いです」と話しており、一躍、大学球界でも注目のスラッガーとなったことは間違いない。

東都大学一部の通算本塁打記録は、井口資仁（青山学院大、元ダイエーなど）が持つ24本塁打。高田がその記録にどこまで迫れるかは、今後の大学野球界における大きな注目ポイントとなりそうだ。

必死にバットを振れ

そんな高田の単独本塁打王にストップをかけた存在がいる。国学院大の石野だ。

昨年までの4シーズンでは通算1本塁打と実績は乏しかったが、この春は開幕から4番に抜擢された。最初の2試合は無安打に終わるなど、なかなか快音は聞かれなかったものの、シーズン終盤には復調する。

勝ち点をとれば優勝が決まる大一番となった青山学院大とのカードでは、第1戦で大学ナンバーワン投手の呼び声高い鈴木泰成（4年・東海大菅生）から先制の本塁打を放った。翌日の第2戦でも、試合を決定づける今季5本目の満塁弾をレフトスタンド中段に叩き込み、チームの優勝にも大きく貢献した。

石野の強みは、速いストレートへの対応だ。青山学院大戦での2本の本塁打も、いずれも150キロ近い速球を完璧にとらえたものだった。

一方で、能力の高さがありながら、昨年までレギュラーに定着できなかった理由もある。高校時代に石野を指導した、報徳学園の大角健二監督はこう話す。

「高校時代も下級生の頃から良いものは持っていました。こちらとしても早くから公式戦で使いたかったのですが、上級生がいる間はなかなか自分の力を発揮しきれず、どうしてもおとなしいところがありましたね。この春も4番で使ってもらっていながら、中継の映像を見ると全然自分のスイングができていなくて、内容も良くなかった。思わず本人にも電話をして、『このチャンスを逃すな。必死にバットを振れ』という話もしました。その後に代打で一本ホームランが出て、そこからはだいぶ楽になったと思います。ただ、変化球には弱いですし、持っている能力を考えればまだまだこんなものではありません。これをきっかけにして、さらにレベルアップしてもらいたいです」

国学院大はこの春、リーグ新記録となるチーム21本塁打を放った。その中でも、石野の長打力は頭一つ抜けている印象だった。6月には全日本大学野球選手権も控えており、そこでの打撃にも注目したい。

NPBを見ても投高打低の傾向が続いており、本塁打が期待できる強打者の需要は年々高まっている。大学野球最高峰のリーグでその片鱗を見せた2人のスラッガー候補が、今後どこまで飛躍するのか。秋以降の戦いも楽しみである。

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

デイリー新潮編集部