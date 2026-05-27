◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク8-3巨人（5月26日、東京ドーム）

阿部慎之助監督の辞任で、チームを率いることになった巨人の橋上秀樹監督代行。初戦を白星で飾ることはできませんでしたが、試合後に報道陣の取材に応じ、「ゲームに入る間際、選手の表情とかベンチの声を見る感じでは、試合に向かって本当に集中してるなっていうのが受け取れたので、ホッとしたところではありました」などと語りました。

試合前、選手たちに伝えたのは応援してくれるファンに恥じない試合、目の前の1試合1試合を全力で戦うということ。

「たくさんのファンの方がアツく応援していただいているので、少しでも失望させることのないように。本当に最後まで勝ち負けはどうしても時の運なので、思うようにいかない時もありますけど、一生懸命やってる姿だけは忘れずに、みんなで団結してやっていきたいと思います」

試合中は阿部監督が座っていた椅子には座らず、いろいろ動き回る姿も。これまで自分が担っていたベンチからのサイン出しや選手交代に向けた指示などを川相昌弘コーチに任せるなど、コーチ陣の中での担務変更もあり、「まだ、いろいろしっくりこないと思いますので、どっしり構えてるっていうあれでもない。私も動きたいというか、どっしり座るってことは多分ないと思います」と笑いました。

最後は「ありがとうございました、よろしくお願いします」と一礼した橋上監督代行。残り96試合、全力プレーで駆け抜けていきます。