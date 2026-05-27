◇プロ野球セ・パ交流戦 中日1-0楽天(26日、バンテリンドーム)

中日は1点のリードを守り抜き、楽天に快勝。セ・パ交流戦の初戦を白星で飾りました。

試合が動いたのは2回。中日は4番・細川成也選手がレフトスタンドへ叩き込む6号ソロを放ち、先制点を奪います。投げては先発のマラー投手が8回無失点の好投をみせると、9回は2番手の松山晋也投手が無失点に抑えて逃げ切りました。

試合後、中日の井上一樹監督は好投を見せたマラー投手について「マラーはいいピッチングをしていたんですが、なかなか勝ち星に恵まれていなかったというか、今日は自分でもぎとったすばらしいピッチングでした」と絶賛。「(7回は)継投が難しいんですけれど、ここまでゼロを並べてくれたマラーに任せようと思いました」と、左腕への強い信頼を語りました。

さらに、9回に登板しセーブを挙げた松山投手についても言及。「こういう緊迫した場面1-0で、おれの仕事でしょという形で松山自身も思っているので、迷いはありませんでした」と話します。

最後は、決勝のホームランを放った主砲・細川選手に向けて「細川が打ってくれた1点をマラーが守ってくれた。主軸が打って先発投手が頑張ってという試合をつくっていければまた波に乗れる」とコメント。さらに「周りから揶揄(やゆ)されるのもこれも4番バッターの宿命。彼が今後、チームを引っ張ってくれるバッティングをしてくれると信じて、細川に託したい」と、これからの戦いに期待を寄せました。

また欠場となった村松開人選手については、「今日も行けるかなって思いましたけれど、(負傷が)一昨日なので、無理して出すのはどうなのかなと、これだけ故障者に泣いていますので、慎重にいきたいなと」と言及しました。