「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２６日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

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〈栗東〉母が仏Ｇ３勝ちのファサ（牝、父ショウケーシング、井上）は６月２０日の函館５Ｒ新馬戦（牝・芝１２００メートル）で武豊を鞍上にデビューを予定する。

半姉に昨年の小倉牝馬Ｓを制したシンティレーションのいるロジクラウン（牡、父サトノクラウン、須貝）は、川田を鞍上に６月６日の阪神５Ｒ新馬戦（芝１６００メートル）に初陣を切る。

〈美浦〉武井厩舎の動向。新種牡馬エフフォーリア産駒で近親にクロワデュノールがいる良血馬ジョドレルバンク（牡）は６月７日の東京５Ｒ（芝１８００メートル）でデビュー予定。武井師は「能力、体力、センスがあってメンタルもいいです」と期待は大きい。２４年ファンタジーＳを勝ったダンツエランの半弟ダイメイビッグボス（牡、父サートゥルナーリア）は６月１３日の函館５Ｒ（芝１２００メートル）を予定。「スピードがあっていい馬です」と評価する。シャンハイボビー産駒のブロンクス（牡）と近親にディープインパクトがいるヌーンベルク（牝、父タワーオブロンドン）は福島デビューを予定している。